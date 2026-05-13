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▲川普車隊抵達北京的四季酒店附近。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統川普抵達中國北京準備進行14日的川習會，訪中行程正式展開，今（13日）晚下榻飯店也終於揭曉，川普車隊駛向北京四季酒店，成千上百民眾圍觀目睹。在川普搭乘的空軍一號降落後，中國官媒央視稍早也發布影片，川普走出飛機，走下飛機舷梯，這段影片在不到 30 分鐘內獲得了超過兩萬個讚。且有數千則評論，有些評論歡迎川普訪中，有些則提到「和平共處，合作共贏」。川普訪中行程下榻的飯店備受關注，因川普並未選擇多次接待美國總統訪中的北京瑞吉酒店，而在北京的另一家四季酒店外，連日來維安層級不斷升高，且拒絕接受房客，同時也架設起圍籬和設立管制範圍。川普下飛機後上車，當車隊開向位於北京的美國大使館附近四季酒店時，附近居民紛紛舉起手機試圖拍攝他抵達的畫面。酒店周圍的安全措施也隨之加強。可看到許多民眾目睹川普車隊抵達飯店周遭，大批民眾圍觀一睹即將到來的歷史時刻，圍觀民眾超過數百人。在經過一晚休息後，川普明天上午9時40分，將乘車前往人民大會堂，和習近平會面進行川習會。