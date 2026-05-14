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▲菲律賓參議院走廊傳出槍聲，參議院保全隨即展開行動。（圖／美聯社／達志影像）

▲菲律賓參議員德拉羅沙（Ronald Dela Rosa）遭國際刑事法院（ICC）發出逮捕令，目前正受菲國參議院保護。（圖／美聯社／達志影像）







菲律賓參議院大樓於13日驚傳多聲槍響，參議院議長凱耶塔諾（Alan Peter Cayetano）表示，「所有人都安全」。菲律賓媒體《ABS-CBN》報導，凱耶塔諾表示，當地時間13日晚間7點46分左右，幾名持槍男子試圖從二樓闖入，被警衛阻止後，男子們隨即鳴槍。當時在現場的記者表示，聽到至少十聲槍響。「他們從後方撤退，但開始胡亂開槍。現在，我們還無法確切統計有多少人試圖闖入。目前沒有人員傷亡，」他補充道。至於槍手身份，目前仍在調查，凱耶塔諾表示「已掌握所有監視器畫面」。同時，菲律賓國家警察表示，鑑於當前局勢，他們已進入全面戒備狀態。報導指出，網路上一度有傳言稱，菲律賓國家調查局（NBI）的特工參與其中。對此，國家調查局局長受訪時否認這些指控。菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）也澄清，政府與此事無關，並矢言找出幕後兇手。而針對有人稱，在參議院大樓內看到軍人，菲律賓武裝部隊（AFP）指出，那是海軍安全護衛隊（MSEG）的成員，他們正在保護大樓的周邊安全。菲律賓媒體報導《Rappler》指出，槍響前幾分鐘，駐紮在參議院的海軍陸戰隊員在參議院大樓右翼排隊。這些官兵身穿防彈背心，並為長槍上膛。隨後，記者被要求離開大樓。而就在槍擊案發生之際，參議員德拉羅沙（Ronald Dela Rosa）仍躲在參議院大樓內。德拉羅沙遭國際刑事法院（ICC）發出逮捕令，原因是他涉嫌在警察總長任內執行前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的掃毒行動期間犯下違反人道罪。目前，他正受菲國參議院保護。菲律賓內政部長雷穆拉（Jonvic Remulla）稱，德拉羅薩仍與保全人員一起待在參議院大樓內，並堅稱不會有人逮捕他。