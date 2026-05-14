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▲湯姆克魯斯《捍衛戰士》（上）推出40週年將回大銀幕，和續集《捍衛戰士：獨行俠》（下）一起從5月14日起限量重映。（圖／UIP提供）

▲《捍衛戰士》中的湯姆克魯斯帥氣迷人，立刻成為少男少女崇拜的偶像。（圖／UIP提供）

▲湯姆克魯斯在《捍衛戰士：獨行俠》中更加成熟，卻不減帥氣。（圖／UIP提供）

湯姆克魯斯經典名作《捍衛戰士》，今年歡慶推出40週年，適逢他獲頒表揚事業成就的榮譽奧斯卡，台灣配合全球將於5月14日展開40週年特別放映，並由更賣座的續集《捍衛戰士：獨行俠》一起搭配回歸大銀幕，年輕一代的觀眾也能夠親眼見證傳奇巨星如何誕生。早在《捍衛戰士》上映前6年已經出道的湯姆克魯斯，最初外型不算特別受到矚目，電影裡也常演陪襯主角的配角，後來以一部《保送入學》在美國締造賣座佳績、身價N級跳，再靠著轟動全球的《捍衛戰士》，登上一線巨星寶座。《捍衛戰士》曾是全美年度票房冠軍，湯姆克魯斯當時紅透半邊天，一轉眼也已經40年了，再度重映格外有意義。當初湯姆克魯斯在《捍衛戰士》扮演帥氣的海軍飛行員，帶動美國年輕人從軍熱，插曲〈Danger Zone〉、〈Take My Breath Away〉也都大受歡迎。不少新一代影迷是從這部片見識到阿湯哥的迷人丰采，在《捍衛戰士：獨行俠》裡扮演飛官「劊子手」的葛倫鮑威爾，正是其中之一，如果不是這部片，他不會入演藝圈。葛倫在《捍衛戰士：獨行俠》演湯姆克魯斯訓練的飛官學員，戲外也像他的愛徒。有趣的是，葛倫坦言10歲時和爸爸一起第一次欣賞《捍衛戰士》，覺得有如「成年禮」，表示：「湯姆把獨行俠演得超讚的，那真的是我成為演員的原因。」扮演「公雞」的麥爾斯泰勒則稱《捍衛戰士》的影響力至今已是流行文化的一部分。湯姆克魯斯則對於自己在『捍衛戰士』首集推出多年後，還能有機會回來再拍續集，感到相當驕傲。由於《捍衛戰士：獨行俠》全球票房又超越《捍衛戰士》一大截，讓這系列的氣勢攀上巔峰，他已確定要和派拉蒙繼續合作第3集，目前雖不知何時正式開拍，至少粉絲可以先進戲院重溫前兩集的精彩，一起體驗極速飛行的熱血與震撼。