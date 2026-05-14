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▲新田真劍佑在1996年出生於美國洛杉磯，是日本知名演員兼武術家千葉真一的兒子。（圖／翻攝自IG@mackenyu）







在真人版影集《航海王》中飾演「索隆」一角的日本演員新田真劍佑，不只在台日兩國擁有不少粉絲，帥氣外型也在東南亞擄獲不少影迷的心。今年8月，他將重返菲律賓馬尼拉，舉辦粉絲見面會。主辦單位CNCA Media發文表示，活動名為「P1ECE OF YU：真劍佑粉絲見面會」，將於8月29日在 Solaire 劇院舉行。「準備好認識扮演傳奇人物索隆的幕後人物吧！」CNCA寫道，「從驚心動魄的動作場面到令人難忘的魅力，這是你親眼目睹《航海王》全球巨星在舞台上表演的絕佳機會。」新田真劍佑在1996年出生於美國洛杉磯，是日本知名演員兼武術家千葉真一的兒子。受父親影響，他八歲開始便學習空手道，曾經拿下洛杉磯空手道大會兩屆冠軍，並取得五段黑帶。15歲時，因為偶然看了三浦春馬主演的電影，真劍佑對演員這份職業產生憧憬，於是決定進入演藝圈工作。一開始，他在美國以演員身份出道，後來返回日本發展。最初，他因出演《JOJO的奇妙冒險：不滅鑽石》、《聖鬥士星矢》、《神劍闖江湖：最終章》、《鋼之鍊金術師》等熱門漫畫改編作品而聲名鵲起。爾後，又因在真人版影集《航海王》中飾演劍士索隆，在劇中展現流暢的武打劍術，真劍佑被越來越多國際影迷認識。綜合外媒報導，真劍佑為了貼近原作中索隆的精壯身材，每天勤勞健身、學習刀法，不倚靠特效，親自下場帶給觀眾最真實的打鬥。今年八月並非真劍佑首次造訪菲律賓，2023年11月他也曾於馬尼拉舉辦粉絲見面會。