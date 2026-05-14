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越南石油總公司敦促美國，允許一艘載有199萬桶原油的超大型油輪穿越被封鎖的海域，以為越南一家煉油廠提供關鍵原料。綜合外電報導，越南國營「越南石油總公司」（PVOIL）12日）在一封信函中告知美國海軍中央司令部，這艘名為「聖法努里奧斯1號」（Agios Fanourios I）的超大型油輪所運載的原油屬於公司所有，原油購自伊拉克國家石油行銷組織（SOMO），在伊拉克裝載，目的地是越南主要煉油廠的宜山（Nghi Son）。越南石油總公司副總裁黃廷松（Hoang Dinh Tung，音譯）12日致函美國軍事外交使團稱：「這批原油對宜山煉油廠、越南國家及人民都至關重要。任何延誤都可能導致煉油廠停產，進而對數百萬越南消費者、企業、公共服務和各行各業造成連鎖反應。」宜山煉油廠是越南僅有的兩家營運煉油廠之一，越南的汽油、柴油、航空燃油、液化石油氣和石化原料大部分由這個煉油廠供應。彭博社彙整的數據顯示，該廠每天處理20萬桶原油，意味著載有199萬桶原油的油輪，可為煉油廠供應約10天的原油。伊朗半官方媒體塔斯尼姆通訊社（Tasnim）則報導，「聖法努里奧斯1號」已於10日沿著伊朗指定的油輪航線通過荷姆茲海峽。不料，在駛往越南途中，卻在11日突然掉頭，折返至美國封鎖線附近。油輪的管理方——總部位於雅典的Eastern Mediterranean Maritime——發布聲明，證實油輪在伊拉克巴士拉港裝載原油，並希望油輪「在完成美國海軍的審查程序後，可恢復前往越南的航程」。美軍中央司令部（CENTCOM）則回應，「作為持續封鎖伊朗的一部分，美軍改變了該船隻的航向。」聲明並未說明美軍最終是否將允許該油輪前往越南。《聯合早報》報導，越南能源分析員阮青山指出，越南兩家煉油廠所需的原油還能保障供應多幾週，但「如果伊朗戰爭持續更長時間，越南的能源狀況將變得非常棘手」。伊朗戰爭爆發後，越南增加了成品油進口量，以彌補國內煉油廠產量下降。根據越南海關數據，3月至4月，成品油進口量較去年同期增加近17%，以美元計價則增加了144%。 為了填補新加坡和中國的燃料供應減少，越南從馬來西亞和韓國進口的成品油分別增加逾60%和將近50%。這在某種程度上緩解了海灣危機對越南這個東南亞工業中心所造成的衝擊，但另一方面卻使越南出現罕見的貿易赤字，同時促使消費者價格在4月激增5.46%。