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▲克里斯多夫諾蘭今夏大片《奧德賽》雖有麥特戴蒙（如圖）、湯姆霍蘭德、安海瑟薇、千黛亞、莎莉賽隆等巨星合演陣容，卻因為一些爭議選角招來質疑。（圖／UIP提供）

▲席安娜蓋蘿莉（中）在影集《特洛伊之木馬屠城記》扮演的海倫，氣質優雅，我見猶憐。（圖／翻攝自IMDb）

▲黛安克魯格在《特洛伊：木馬屠城》扮演的海倫，造型成熟、艷麗。（圖／翻攝自IMDb）

▲馬斯克（如圖）對於暑期大片《奧德賽》由黑人女星扮演絕世美人海倫嗤之以鼻，忍不住酸導演諾蘭想拿奧斯卡獎。（圖／美聯社／達志影像）

被視為今年暑假超級巨片之一的億萬名導克里斯多夫諾蘭新作《奧德賽》，還未正式推出已經引起不少爭議，其中尤以黑人奧斯卡得主露琵塔妮詠歐扮演引發特洛伊戰爭的「世界第一美人」海倫，最讓觀眾難以接受。全球首富馬斯克更酸諾蘭「想拿獎」，根本不敢走回傳統海倫這角色大都由白人美女飾演的老路。《奧德賽》描述特洛伊戰爭後，前去助陣的英雄奧德修斯輾轉波折的返鄉歷程。儘管如此，諾蘭還是會提到特洛伊戰爭，眾所皆知，特洛伊戰爭是因為「世界第一美人」海倫被特洛伊王子派里斯拐跑，引起她的丈夫—斯巴達國王憤怒，號召大軍進攻，造成10年征戰。露琵塔妮詠歐的選角結果出爐後，一堆網友都沒有被她的顏值說服，馬斯克更砲轟諾蘭一心想得獎。近年來好萊塢大片為了表彰「選角多元化」，用過不少深膚色演員來扮演傳統印象裡白人擔任的角色，常常引發爭議，事後票房反應也顯示觀眾並不很接受，從迪士尼真人版《小美人魚》到《白雪公主》，他們有過幾次的踢鐵板教訓，正當觀眾以為好萊塢各大公司應該學乖，諾蘭卻加入了這個潮流。在無數觀眾心目中，克里斯多夫諾蘭是影壇有史以來的超級神導，點石成金，從來沒有失過手，對改編自希臘史詩的《奧德賽》原本萬分期待，直到「世界第一美人」海倫竟由露琵塔妮詠歐扮演後，開始從期待轉成疑惑。過往包括《特洛伊：木馬屠城》等歐美大片，海倫都由白人美女扮演，幾乎沒看過黑膚色的海倫。在《奧德賽》原作者荷馬以描述特洛伊戰爭為主的另一篇史詩《伊里亞德》中，提過海倫有白皙的手臂，諾蘭的電影裡不太可能會有這個特徵。後人形容海倫的美貌引來千艘戰艦攻向特洛伊，曾在漫威《黑豹》系列中飾演帝查拉女友娜奇雅的露琵塔妮詠歐，雖然也被認為在黑人女星中顏值不俗，還是有很多觀眾覺得不具備海倫那種魅力。而諾蘭還加碼透露，露琵塔不但扮演海倫，也兼飾海倫的雙胞胎姊妹克呂泰涅斯特拉，兩姊妹在史詩中有曲折的故事，外貌都很出眾，諾蘭的選角並沒有說服大眾。保守派政治評論家麥特華許批評諾蘭知道他若讓白人女星扮演第一美人，必然會被罵種族歧視，才會有這種選角，譙諾蘭有才華卻沒種。馬斯克則對麥特的意見表示贊同，留言寫道：「沒錯。」另有網友挖出奧斯卡對於最佳影片入圍條件，有明定工作人員和演員有固定比例要是少數族裔或是跨性別族群的條文，馬斯克則留言回應：「他（諾蘭）想得獎。」，口氣相當酸溜溜。《奧德賽》將於7月17日起全台上映。