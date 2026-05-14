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儘管中東戰爭前景尚未明朗，美國最新公布的通膨指標之一、4月份生產者物價（PPI）又創4年最快增速，但在科技股及人工智慧（AI）相關公司股帶動下，市場暫時淡化了對於美國通膨的擔憂，美股主要指數13日大多收紅。綜合《CNBC》等外媒報導，週三的科技股繁榮主要受到輝達（Nvidia）執行長黃仁勳陪同美國總統川普（Donald Trump）前往中國，會見中國國家主席習近平影響。投資顧問公司貝爾德（Baird）的策略分析師梅菲爾德（Ross Mayfield）認為，此舉等於向投資者發出訊號，顯示輝達在中國市場銷售其AI晶片方面，可能出現積極進展。梅菲爾德並補充說，晶片產業已經發展出一種獨特的格局，市場似乎認同該產業的需求和成長具有結構性，而其他週期性宏觀因素並不會真正改變這種局面：「在世界各地發生種種事件，尤其是石油危機的情況下，投資人覺得挹注在這些股票依然安全，因為他們相信AI的繁榮終將到來。」不過，梅菲爾德也提醒，儘管晶片股、AI相關股票在某種程度上似乎獨立運作，但對於近期的上漲勢頭能持續多久，他則持保守態度：「在某個時候，投資人會抬頭看看，如果他們發現宏觀環境真的對他們不利，可能會環顧四周然後想著『好吧，是時候獲利了結了』，因為戰爭會很快結束的承諾顯然沒有實現。」13日收盤，美股道瓊工業指數下跌67.36點或0.14%，收49693.20點；標普500指數上升43.29點或0.58%，收7444.25點；那斯達克指數上揚314.14點或1.20%，收26402.34點；費城半導體指數勁揚300.72點或2.57%，收12017.98點。焦點科技股方面，輝達（Nvidia）股價收漲約2.3%，特斯拉（Tesla）升約2.7%，蘋果、亞馬遜股價皆升超過1%，Google母公司Alphabet股價則抽高近4%，創收盤新高。