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美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）的任期將在本週五屆滿，美國聯邦參議院當地時間週三通過正式投票程序，確認川普（Donald Trump）提名人華許（Kevin Warsh）將接替鮑爾，成為下一任Fed主席。綜合美媒報導，13日的投票結果為54票贊成、45票反對，差距相當接近，幾乎完全依照黨派劃分，民主黨方面只有賓州參議員費特曼（John Fetterman）倒戈，對華許投下贊成票。白宮發言人德賽（Kush Desai）表示，參議院確認華許將擔任下一任Fed主席，是朝著恢復聯準會決策問責制、能力和信心，邁出可喜的一步。不過，華許準備接管聯準會之際，川普仍在力推降息，但新的通膨數據似乎使降息的理由變得相對複雜，市場甚至逐漸下調降息預期，並開始消化今年稍後升息的可能性。華許雖是川普屬意的主席人選，但他能否讓聯準會維持傳統的政治獨立性，不受執政當局過度施壓，進而影響貨幣經濟政策的中立性，外界高度關注。