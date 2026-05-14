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鋒面徘徊中部以北！降雨熱區「午後往中南部擴大」

▲中央氣象署針對北北基桃發布大雨特報，氣象專家吳德榮表示，今日梅雨季第3波鋒面南下，北部、東半部及中部皆有局部陣雨或雷雨，明日南移、各地應注意對流胞及雷擊、強風、瞬間強降雨。（圖／中央氣象署）

▲梅雨季第3波鋒面逐漸接近台灣，午後水氣增多，中部以北降雨明顯，今明兩天降雨範圍擴大。（圖／中央氣象署）

鋒面滯留「北北基桃大雨特報」！周末天氣才轉晴

▲中央氣象署今日清晨針對「基隆市、台北市、新北市、桃園市」發布大雨特報。（圖／中央氣象署）

滯留鋒面持續影響台灣各地天氣，中央氣象署今（14日）早亦針對北北基桃發布大雨特報，氣象專家林得恩則在臉書粉專「林老師氣象站」提醒，，直到入夜降雨才逐漸趨緩。氣象專家林得恩在臉書粉專「林老師氣象站」表示，今日天氣仍受滯留鋒面影響，環境水氣較多，臺灣各地天氣不穩定，尤其是鋒面位置就在中部以北地區上下徘徊，雨勢相對明顯，有局部短暫陣雨或雷雨機會。林得恩指出，清晨持續受滯留鋒面影響，北部、東北部地區易有局部大雨，其它地區亦有零星短暫陣雨或雷雨。午後，再配合熱力作用加持，各地山區亦有局部較大雨勢發生的機會，降雨熱區也漸由中北部往中南部擴大、移動。林得恩進一步觀察，表示今晚降雨有漸轉趨緩的趨勢，東半部及東北部地區的雨勢仍較顯著；整個滯留鋒面遠離，可能要延遲到明天白天之後，提醒民眾「雨神沒走，雨具要帶！」中央氣象署今日清晨針對「基隆市、台北市、新北市、桃園市」發布大雨特報，表示受到鋒面影響，今日桃園以北地區有局部大雨發生的機率，提醒民眾留意瞬間大雨，山區請慎防坍方及落石。氣象署表示，今、明（14、15日）兩天鋒面南移，中南部降雨時間變長，區域較廣，但與各地山區相同，較明顯的雨勢將發生在下午熱對流發展較好的時候，北部、東半部偶有局部降雨。週六（16日）至下週一（18日）東半部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，5/16基隆北海岸亦有零星短暫陣雨。