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▲李珠珢看到檸檬電臀熱舞，直言自己也想學。（圖／翻攝自李珠珢Threads@0732.24）

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels成員檸檬（林芳婧）平時經常透過社群平台分享工作與生活點滴，擁有不少死忠粉絲支持，她昨（13）日在IG公開一段5秒鐘的應援影片，短短時間內就吸引大量網友朝聖，甚至連同隊韓籍啦啦隊女神李珠珢都看傻，直言：「我想跟姐姐學Twerking！」引發社群熱烈討論。檸檬昨日在IG上曬出自己中場SOLO的影片，其中電臀舞更是整支舞的經典，影片中她穿著黑色削肩短版上衣，搭配高腰短褲現身球場，整體造型帶有率性又性感的風格，腰間還特別掛上毛絨尾巴裝飾，隨著舞蹈動作不斷擺動，讓畫面更具視覺效果，也讓不少粉絲直呼「完全移不開視線」。從曝光畫面可見，檸檬背對鏡頭蹲低身體，隨著音樂節奏做出電臀動作，整體律動相當流暢。她也在貼文中幽默寫下：「5秒，就5秒。」雖然影片時間不長，但高張力演出仍成功引爆討論區，網友紛紛留言「這5秒太致命」、「真的太會跳」、「直接被圈粉」。除了粉絲熱烈回應之外，李珠珢也被這段影片吸引，親自留言表示：「我想跟姐姐學twerking！」可愛互動瞬間成為另一波焦點，兩人之間的交流也讓不少球迷相當期待未來是否有機會看到合作演出，再度炒熱富邦啦啦隊話題。近年富邦悍將啦啦隊成員憑藉鮮明風格與高互動性，在社群平台累積驚人聲量，檸檬這次僅靠5秒短片就成功掀起熱議，再度證明啦啦隊成員除了場邊應援之外，也成為網路娛樂話題的重要人物，許多粉絲更敲碗，希望她未來能分享更多舞蹈影片。