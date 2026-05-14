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▲蔡幸娟女兒是網紅，高調炫富喊：飛機當公車在搭！如今Threads已關版。（圖／Amanda Threads@__amanda.614）

資深歌手蔡幸娟過去憑藉〈問情〉等經典歌曲走紅演藝圈，多年來累積驚人財富，過去還曾豪砸超過3億元購入豪宅，引發外界關注，如今她的女兒「蛋蛋」Amanda也因頻繁在社群分享奢華生活再度成為話題，甚至她自己還直言「把飛機當公車搭」，近期更因高調貼文遭到炎上，隨後她也在炫富完後關閉Threads。蔡幸娟女兒平時經常透過社群分享出國照片，不只頻繁搭乘商務艙與頭等艙，還會公開精品、美食及高級飯店日常，由於她短時間內多次往返不同國家，甚至脫口說出「我真的把飛機當公車搭」，也讓外界對其生活條件感到相當好奇。事實上，蔡幸娟多年來在演藝圈發展穩定，除了唱片與商演收入外，也相當重視投資理財，她過去曾傳出豪砸3.38億元購入豪宅，消息曝光時一度震撼外界，如今隨著女兒的高消費生活受到討論，母女倆的財力背景也再次被翻出，引發不少網友熱議。然而，隨著相關貼文持續發酵，也有部分網友認為過度炫富容易引來反感，甚至開始出現負面評論。沒想到就在話題延燒後不久，蔡幸娟女兒的Threads帳號突然轉為關閉或限制瀏覽，讓不少網友驚訝表示「是不是被罵怕了」、「突然消失更引人注意」，不過IG仍照常運作。近年許多星二代因社群平台受到高度關注，一舉一動都容易成為討論焦點，蔡幸娟女兒此次因奢華生活曝光，再度掀起外界對名人子女生活型態的熱議，部分粉絲認為分享生活無可厚非，但也有人認為過於高調恐怕容易模糊焦點，意外成為另類公眾人物壓力。