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▲藝人潘若迪去年（如圖）模仿席琳狄翁造型走紅，不僅本尊親自按讚、邀約共演，更接到17場活動邀約，意外走紅國際。（圖／翻攝自潘若迪IG@funkydance_pan）

有「台版席琳狄翁」稱號的藝人潘若迪，最近因一段街頭帶動跳影片意外紅到國外，一名外國部落客在Threads分享影片，好奇詢問畫面中的男子到底是誰，沒想到貼文曝光後，立刻吸引大批台灣網友朝聖留言，不只瘋狂介紹潘若迪背景，甚至連他過往在綜藝節目《康熙來了》的經典迷因「老保母哏」也被翻成英文，讓不少粉絲都笑翻。影片中，潘若迪穿著粉紅色上衣搭配牛仔褲，在街頭帶著一群大小朋友跟著音樂熱舞，誇張又極具感染力的表演風格成功吸引外國人注意，許多台灣網友則熱情用英文介紹，表示他不只是藝人，也是專業舞蹈老師，更有人提到他模仿席琳狄翁的經典橋段，笑稱根本像到不可思議。不過最讓網友失控的，還是有人竟然用英文向外國人解釋《康熙來了》的經典笑話，提到潘若迪曾自爆與65歲保母阿蓮一起泡澡，其他台灣網友見狀趕緊滅火，強調那只是節目效果，但整串留言仍讓大批網友笑翻，甚至有人崩潰喊：「這種事真的不用翻譯給全世界知道啦！」面對突如其來的國際關注，潘若迪本人也親自現身留言區，用英文幽默自我介紹：「My name is Eddie Pan, but you can also call me Cline Dion.」沒想到卻被眼尖網友發現，「Celine」被少打一個字母，對此他不但沒有尷尬，還高EQ回應：「我去訂正3遍 Celine Dion！」綜藝感十足。潘若迪後來也透露，當天其實是在拍攝新單曲〈尖叫聲〉MV，希望大家到時能支持作品，還有熱心網友特地幫忙翻譯他的留言，甚至向外國人解釋「RDW」其實代表「若迪白」，是粉絲替他招牌超白牙齒取的稱號，意外讓這個台灣迷因跟著一起輸出國外。