鋒面影響全台天氣，中央氣象署今（14日）早發布大雨特報，提醒「基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣」7縣市注意局部大雨發生，山區請慎防坍方及落石。根據天氣粉專「天氣即時預報」表示，目前鋒面位置已略往南移動，逐漸接近中部，雲林以北、嘉義以南地區午後將轉雨，提醒民眾外出請記得帶傘備用。

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⚠️大雨特報
警戒地區：基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣

▲中央氣象署今（14日）早發布大雨特報，提醒「基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣」7縣市注意局部大雨發生，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。（圖／中央氣象署）
▲中央氣象署今（14日）早發布大雨特報，提醒「基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣」7縣市注意局部大雨發生，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。（圖／中央氣象署）
鋒面一路往南移動！雲林以北今午後變天、整天有雨

根據天氣粉專「天氣即時預報」表示，從最新滯留鋒面的位置可見，比起昨晚，鋒面略往南移動了一些，已經逐漸接近中部地區，並從雷達回波中可看出，除了北部外，中部沿海及部分陸地，已經被降水回波覆蓋，有局部陣雨。而今日雨勢與昨天不同，昨天是「鋒面前水氣」比較短暫，今天則是「鋒面本身影響」比較持續。隨著鋒面逐漸靠近，

今日雲林以北地區，愈接近中午降雨愈明顯，雨勢大致為小雨至中雨，並持續至今天整天。至於嘉義以南地區，目前尚無雨，但中午後逐漸有陣雨，入夜後雨勢轉趨明顯，為小雨，提醒民眾外出請記得帶傘備用。

▲天氣即時預報表示，從最新滯留鋒面的位置可見，比起昨晚，鋒面略往南移動了一些，已經逐漸接近中部地區。（圖／天氣即時預報臉書）
▲天氣即時預報表示，從最新滯留鋒面的位置可見，比起昨晚，鋒面略往南移動了一些，已經逐漸接近中部地區。（圖／天氣即時預報臉書）

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陳雅雲編輯記者

畢業於淡江大學中文系，出社會第一份工作選擇媒體行業，在《NOWNEWS今日新聞》服務近4年，目前擔任生活編輯，長期專攻民生消費、美食旅遊、生活知識，以及網路熱門議題討論等相關新聞。

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