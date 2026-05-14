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⚠️大雨特報

▲中央氣象署今（14日）早發布大雨特報，提醒「基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣」7縣市注意局部大雨發生，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。（圖／中央氣象署）

鋒面一路往南移動！雲林以北今午後變天、整天有雨

▲天氣即時預報表示，從最新滯留鋒面的位置可見，比起昨晚，鋒面略往南移動了一些，已經逐漸接近中部地區。（圖／天氣即時預報臉書）

鋒面影響全台天氣，中央氣象署今（14日）早發布大雨特報，提醒「基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣」7縣市注意局部大雨發生，山區請慎防坍方及落石。根據天氣粉專「天氣即時預報」表示，目前鋒面位置已略往南移動，逐漸接近中部，雲林以北、嘉義以南地區午後將轉雨，提醒民眾外出請記得帶傘備用。根據天氣粉專「天氣即時預報」表示，從最新滯留鋒面的位置可見，而今日雨勢與昨天不同，昨天是「鋒面前水氣」比較短暫，今天則是「鋒面本身影響」比較持續。隨著鋒面逐漸靠近，今日，愈接近中午降雨愈明顯，雨勢大致為小雨至中雨，並持續至今天整天。至於，目前尚無雨，但中午後逐漸有陣雨，入夜後雨勢轉趨明顯，為小雨，提醒民眾外出請記得帶傘備用。