我是廣告 請繼續往下閱讀

▲向佐（右）日前才去探班郭碧婷（左）。（圖／翻攝自微博）

▲向太不擔心兒子媳婦婚變。（圖／翻攝自微博）

香港男星向佐與台灣女星郭碧婷在2019年結婚後，陸續迎來一對兒女，家庭生活備受外界關注，就連前陣子才傳出郭碧婷受到公婆賞識與疼愛，讓她掌管向家千億資產，家庭十分和諧，不過，近年夫妻倆因工作安排與孩子教育問題，經常分隔兩地生活，也讓外界不時猜測2人分居感情是否受到影響，對此向佐母親陳嵐（向太）近日親自回應，曝光夫妻私下真實互動，直言：「他們常常見面啊。」郭碧婷日前才傳出接手掌管向家千億資產，如今卻傳出與向佐長期分居導致婚變。對此，有主持人在節目訪談中詢問向太是否會擔心兒子婚姻出狀況，對此陳嵐態度相當淡定，直言自己從來沒有過度操心，還笑說：「他們常常見面啊。」她認為外界只是看到2人不常公開同框，才會誤以為夫妻感情變淡。陳嵐透露，向佐只要一有空檔，就會立刻飛到台灣陪伴老婆與孩子，而郭碧婷有時也會帶著小孩前往劇組探班，她表示夫妻倆其實比外界想像中更常碰面，只是平常較少刻意對外公開行程，希望能低調保護家庭生活，不想讓私下相處成為外界焦點。除了實際見面之外，向太也提到，現在科技發達，夫妻倆即使人在不同地方，仍能透過視訊保持聯繫，她坦言現代人的異地婚姻與過去不同，每天都能透過手機見到彼此，因此不會有太強烈的距離感，也認為向佐與郭碧婷目前的生活節奏相當穩定。近年向佐與郭碧婷因鮮少公開合體，多次遭外界猜測婚變，但向太此次親自出面說明，也間接替兩人的婚姻狀態闢謠，她強調夫妻倆感情沒有受到距離影響，家庭互動依舊緊密，簡單一句「我們沒有瞎操心」，也讓不少粉絲鬆了一口氣。