香港男星向佐與台灣女星郭碧婷在2019年結婚後，陸續迎來一對兒女，家庭生活備受外界關注，就連前陣子才傳出郭碧婷受到公婆賞識與疼愛，讓她掌管向家千億資產，家庭十分和諧，不過，近年夫妻倆因工作安排與孩子教育問題，經常分隔兩地生活，也讓外界不時猜測2人分居感情是否受到影響，對此向佐母親陳嵐（向太）近日親自回應，曝光夫妻私下真實互動，直言：「他們常常見面啊。」

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▲向佐（右）日前才去探班郭碧婷（左）。（圖／翻攝自微博）
▲向佐（右）日前才去探班郭碧婷（左）。（圖／翻攝自微博）
向太鬆口談異地婚　直言「完全不擔心」

郭碧婷日前才傳出接手掌管向家千億資產，如今卻傳出與向佐長期分居導致婚變。對此，有主持人在節目訪談中詢問向太是否會擔心兒子婚姻出狀況，對此陳嵐態度相當淡定，直言自己從來沒有過度操心，還笑說：「他們常常見面啊。」她認為外界只是看到2人不常公開同框，才會誤以為夫妻感情變淡。

陳嵐透露，向佐只要一有空檔，就會立刻飛到台灣陪伴老婆與孩子，而郭碧婷有時也會帶著小孩前往劇組探班，她表示夫妻倆其實比外界想像中更常碰面，只是平常較少刻意對外公開行程，希望能低調保護家庭生活，不想讓私下相處成為外界焦點。

▲向太不擔心兒子媳婦婚變。（圖／翻攝自微博）
▲向太不擔心兒子媳婦婚變。（圖／翻攝自微博）
靠科技維繫感情　每天視訊成日常

除了實際見面之外，向太也提到，現在科技發達，夫妻倆即使人在不同地方，仍能透過視訊保持聯繫，她坦言現代人的異地婚姻與過去不同，每天都能透過手機見到彼此，因此不會有太強烈的距離感，也認為向佐與郭碧婷目前的生活節奏相當穩定。

近年向佐與郭碧婷因鮮少公開合體，多次遭外界猜測婚變，但向太此次親自出面說明，也間接替兩人的婚姻狀態闢謠，她強調夫妻倆感情沒有受到距離影響，家庭互動依舊緊密，簡單一句「我們沒有瞎操心」，也讓不少粉絲鬆了一口氣。

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張一笙編輯記者

是一個很喜歡觀察世界的人，立志靠自己的雙腳、雙眼，加上一台攝影機，走遍全世界，把每一個美麗的地方、每一個動人的瞬間，用影像和文字記錄下來。在實現這個夢想之前，我選擇先踏實地耕耘新聞現場，成為一名好記者...