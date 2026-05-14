美國總統川普（Donald Trump）13日晚間帶著多名美國政府官員、商業界高層抵達中國，由中國國家副主席韓正接機，預計今（14日）與習近平會晤。有港媒留意到，美國國防部（現在也稱戰爭部）部長赫格塞斯（Pete Hegseth）也罕見出現在隨行人員之列，分析認為，這代表美中會談將涉及核武、軍事議題。

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根據《南華早報》報導，赫格塞斯成為數十年來，首位陪同美國現任總統、對中國進行國是訪問的國防部長，打破了長期以來的外交慣例。

分析指出，赫格塞斯此次隨行，意味著雙方都願意加強軍事溝通、緩和局勢並避免危機，也暗示美國對台軍售有可能成為會談的重點之一。

南京大學國際關係學院院長朱鋒表示，既然美國方面帶了赫格塞斯，那中國應該至少會安排國防部長董軍出席會談，以推進雙邊的軍事溝通機制與危機管理。

中國退役解放軍大校周波也認同，赫格塞斯此次出席，可能暗示美中將在國防溝通方面取得進展，甚至恢復某些軍事機制。北京中國人民大學國際關係學院教授時殷弘亦提出相似看法，推估赫格塞斯的出席，暗示雙方將交流戰略事務，可能涵蓋軍備管制，解放軍在台海、南海與東海周邊的軍事行動等等。

華府智庫「卡內基國際和平基金會」（Carnegie Endowment for International Peace）的核子政策計畫資深研究員趙通則提到，核武問題也可能在討論範圍，畢竟中國近年日益擴張的核武，已成為美國重要的戰略擔憂，程度不亞於對俄羅斯核威脅的警惕。


原文連結：

US defence secretary joins Trump on China trip in rare diplomatic move

What does Pentagon chief Hegseth’s presence in China say about Trump’s military agenda?

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蔡姍伶編輯記者

從事國際新聞工作近10載，先後於電視台、網路媒體任職，曾兼任外媒特約記者數年。