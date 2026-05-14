我是廣告 請繼續往下閱讀

美國股市經歷一天的走低後，週三再度走高，那斯達克和標普500指數再創歷史新高，再加上台指期夜盤上漲308點，帶動台北股市今（14）日開盤上漲121.73點、來到41374.5點，隨後站上42000點。大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲2.2點、來到422.74點。今日開盤量大強勢個股：華邦電、旺宏、聯電、微星、力積電；開盤量大弱勢個股：群創、友達、彩晶、TPK-KY、仁寶。權值股多數走高，權王台積電開盤上漲30元、來到2250元；台達電開盤上漲45元、來到2210元；聯發科開盤上漲90元、來到3590元。美國參議院週三以54票贊成、45票反對正式確認華許接任下一任聯準會主席，市場開始提前布局新任聯準會時代。華許即將上任之際，美國通膨壓力仍未降溫。美國週三公布的4月生產者物價指數明顯高於市場預期。美國4月PPI月增1.4%，創2022年3月以來最大單月升幅，遠高於市場預估的0.5%，年增率達6%，創2022年12月以來最高，也高於市場預期的4.9%。波士頓聯準銀行總裁柯林斯也同步釋出偏鷹訊號。她表示，在通膨仍高、就業市場穩健的背景下，聯準會可能需要將利率維持在限制性水準更長時間，甚至不排除未來再次升息。全球兩大經濟體領導人的會談「川習會」將於週四、週五登場，也是川普自2017年以來首度訪問中國。雙方將聚焦貿易、台灣、人工智慧AI以及伊朗戰爭等核心議題。美股昨日多數走高，道瓊指數下跌67.36點或0.14%，收49693.20點，那斯達克指數上漲314.14點或1.20%，收26402.34點，標普500指數上漲43.29點或0.58%，收7444.25點，費半指數上漲300.72點或2.57%，收12017.98點。台北ADR多數走高，台積電ADR上漲0.63%，日月光ADR上漲3.47%，聯電ADR下跌0.87%，中華電信ADR上漲0.42%。台指期夜盤震盪後走高，尾盤在買盤挹注下走高，終場上漲308點或0.74%，收在41756點，台