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▲Joeman的誠實回答吸引139萬人次瀏覽，7萬人笑翻按讚。（圖／翻攝自Threads@joemanweng）

百萬YouTuber Joeman日前上傳開箱台北最貴豪宅「陶朱隱園」的影片，Joeman跟大家介紹裡面的奢華內裝還有格局，一戶要價約12億台幣，震撼觀眾。影片曝光後，網友看了也紛紛開玩笑留言：「折扣碼在哪？」對此，Joeman昨晚發文回應：「這邊統一回答，這次影片並沒有折扣碼」，搞笑貼文湧入7萬人按讚，大家更繼續幽默反串：「沒折扣碼，那我不買了」。Joeman開箱陶朱隱園的影片上傳不到2天時間，就吸引120萬人次觀看，可見大家對於這棟豪宅的關注度頗高，但太貴了又買不起，只好看Joeman的影片過過癮。更有不少人開玩笑在底下留言，「他應該是忘記附上連結跟優惠碼了」、「我以為最後輸入Joeman折扣碼有打折」、「折扣碼在哪？這樣讓人怎麼買啦？」對此，Joeman昨日直接在自己的Threads發文：「太多人詢問了，這邊統一回答，這次影片並沒有折扣碼」，搞笑貼文曝光後，吸引7萬多人按讚。許多網友也繼續反串留言：「不是12億的問題，是沒有折扣碼，那起摸吉（心情）就不好，加長版勞斯萊斯也停不下，我決定不買了」、「行李都收一半了，你才跟我說沒折扣碼，不買了！哼！」、「大家都不買哦，那我也不買了」、「只能等下輩子有折扣碼的時候再通知了」。根據Joeman介紹，陶朱隱園貴是有理由的，除了地段在市中心外，陶朱隱園更打造了都市森林，社區庭院裡有10米高的瀑布，還有樹齡高達500年的珍貴羅漢松，讓住戶能沉浸在充滿芬多精的氛圍裡。而陶朱隱園的內裝更讓人驚豔，智慧廚具就要價1500萬元，還有能承重4.5噸的超跑電梯可以直接開車到家裡，也難怪一戶要價12億。