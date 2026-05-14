滯留鋒面今（14）日就在台灣上空，中央氣象署「雷達回波圖」顯示，橘紅色的降雨回波正不斷從台灣海峽移入本島，氣象署也發布「大雷雨即時訊息」，提醒民眾新竹、苗栗、台中，要慎防「冰雹、9級以上強陣風、閃電落雷」的威脅。

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🟡大雷雨警戒

⚠️08:48發布新竹縣、苗栗縣、臺中市
📍新竹縣：北埔鄉、峨眉鄉
📍苗栗縣：苗栗市、苑裡鎮、通霄鎮、頭份市、後龍鎮、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、西湖鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉、泰安鄉
📍臺中市：大甲區

▲梅雨季第3波鋒面逐漸接近台灣，今（14）中部以北降雨明顯，明後天降雨範圍擴大。（圖／中央氣象署）
▲梅雨季第3波鋒面逐漸接近台灣，今（14）中部以北降雨明顯，明後天降雨範圍擴大。（圖／中央氣象署）
氣象署提醒，今天鋒面影響，各地天氣不穩定，中部以北降雨相對明顯，有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，午後配合熱力作用，各地山區會有局部較大雨勢發生的機率，建議外出應攜帶雨具以備不時之需。

氣溫方面，因雲多且降雨的關係，整體氣溫下降，預測北部、東北部及東部白天高溫25、26度，其他地區可達29至31度，清晨及夜晚低溫在北部及宜花約21至22度，其他地區則為23至25度。

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...