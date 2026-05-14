滯留鋒面今（14）日就在台灣上空，中央氣象署「雷達回波圖」顯示，橘紅色的降雨回波正不斷從台灣海峽移入本島，氣象署也發布「大雷雨即時訊息」，提醒民眾新竹、苗栗、台中，要慎防「冰雹、9級以上強陣風、閃電落雷」的威脅。
🟡大雷雨警戒
⚠️08:48發布－新竹縣、苗栗縣、臺中市
📍新竹縣：北埔鄉、峨眉鄉
📍苗栗縣：苗栗市、苑裡鎮、通霄鎮、頭份市、後龍鎮、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、西湖鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉、泰安鄉
📍臺中市：大甲區
氣象署提醒，今天鋒面影響，各地天氣不穩定，中部以北降雨相對明顯，有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，午後配合熱力作用，各地山區會有局部較大雨勢發生的機率，建議外出應攜帶雨具以備不時之需。
氣溫方面，因雲多且降雨的關係，整體氣溫下降，預測北部、東北部及東部白天高溫25、26度，其他地區可達29至31度，清晨及夜晚低溫在北部及宜花約21至22度，其他地區則為23至25度。
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📍新竹縣：北埔鄉、峨眉鄉
📍苗栗縣：苗栗市、苑裡鎮、通霄鎮、頭份市、後龍鎮、大湖鄉、公館鄉、銅鑼鄉、南庄鄉、頭屋鄉、西湖鄉、造橋鄉、三灣鄉、獅潭鄉、泰安鄉
📍臺中市：大甲區
氣溫方面，因雲多且降雨的關係，整體氣溫下降，預測北部、東北部及東部白天高溫25、26度，其他地區可達29至31度，清晨及夜晚低溫在北部及宜花約21至22度，其他地區則為23至25度。