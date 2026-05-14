我是廣告 請繼續往下閱讀

前民眾黨主席柯文哲涉及台北市長任內京華城案、總統大選政治獻金案，一審被重判17年。柯文哲提出上訴，並改由擔任法官、檢察官的林石猛擔任二審辯護律師。京華城案除柯文哲遭判刑外，威京集團沈慶京被判刑10年，前台北副市長彭振聲被判2年，緩刑3年。都委會執秘邵琇珮被判1年3月，緩刑3年，北檢未對彭、邵兩人提上訴，彭、邵兩人也未提上訴。北檢壓線於4月30日提出上訴，柯、沈2人也低調上訴，柯文哲上訴以後，也改委由擔任過法官、檢察官的律師林石猛出戰二審。為了應戰二審，柯文哲大動作更換律師團隊，將原來的鄭深元、陸正義、蕭奕弘等3位律師改為曾任法官、檢察官的林石猛律師出戰二審，二審預計最快將於明年初審結。其中，柯文哲因涉嫌掏空眾望基金會827萬支付黨工薪水，犯下不能上訴至三審的背信罪，因此二審結果對於柯文哲相當重要，若不能翻盤，柯文哲恐將在二審定讞後入獄。