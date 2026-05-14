前民眾黨主席柯文哲涉及台北市長任內京華城案、總統大選政治獻金案，一審被重判17年。柯文哲提出上訴，並改由擔任法官、檢察官的林石猛擔任二審辯護律師。

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京華城案除柯文哲遭判刑外，威京集團沈慶京被判刑10年，前台北副市長彭振聲被判2年，緩刑3年。都委會執秘邵琇珮被判1年3月，緩刑3年，北檢未對彭、邵兩人提上訴，彭、邵兩人也未提上訴。北檢壓線於4月30日提出上訴，柯、沈2人也低調上訴，柯文哲上訴以後，也改委由擔任過法官、檢察官的律師林石猛出戰二審。

為了應戰二審，柯文哲大動作更換律師團隊，將原來的鄭深元、陸正義、蕭奕弘等3位律師改為曾任法官、檢察官的林石猛律師出戰二審，二審預計最快將於明年初審結。

其中，柯文哲因涉嫌掏空眾望基金會827萬支付黨工薪水，犯下不能上訴至三審的背信罪，因此二審結果對於柯文哲相當重要，若不能翻盤，柯文哲恐將在二審定讞後入獄。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
 

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呂炯昌編輯記者

桃園市出生的6年級大叔，畢業於靜宜大學西班牙語文系、淡江大學國際事務暨戰略研究所，專長國際事務與軍事等領域。
曾任玉山週報編輯與記者、國防部「青年日報」、《尖端科技》軍事雜誌專欄作家。
政治立場：...