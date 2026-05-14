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民進黨昨徵召立委沈伯洋參選台北市長，對於若當選市長，明年是否停辦雙城論壇？沈伯洋今（14）日受訪時強調，沒有效益的事情就不要辦，「它就是一件沒有效益的事，為什麼要把錢花在這邊？為什麼不把錢花在去跟其他的首都交流？」對於若當上市長，明年雙城論壇是否就不辦了？沈伯洋接受《POP撞新聞》時表示，它是一件沒有效益的事，當時之前議會在質詢蔣萬安時也主張，「有沒有辦法請他不要軍機繞台」，這是一個條件，沒有這個條件不不要辦，而對他來說重點是效益。沈伯洋提到，不要講到與中國有關，對他來說，效益夠、有好的主題，也不會涉及國安問題，當然可以持續，但這十幾年以來所證明的是，它就是一件沒有效益的事，為什麼要把錢花在這邊？為什麼不把錢花在去跟其他的首都交流？「參很重要，也要透明、參與，要有結果」。沈伯洋進一步說，他以前很常辦論壇，當學者時，也是一天到晚辦論壇，論壇最重要就是product，一定要有東西產出，以他為例，當時在做資訊戰議題時，與好幾個國家一起做交流，當時設定是，要做出一個網站，討論世界各國被中國滲透的指數，接著每一年要開該論壇時，要更新網站，這做出來它就有效益。沈伯洋舉例，有些國家城市會互換公務員，比如說三個月到六個月，這也是一種方式，交流完之後繼續交流，因為大家在那邊講話，可能都有點固定，若是公務員到那邊做3個月，帶回來的經驗是完全不一樣的；他強調，一定要把產業帶進來、把招商帶進來，這樣才會有意義，市民才有參與感。