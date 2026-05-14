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美國最新公布生產物價指數（PPI）遠高於預期，美國聯準會 (Fed) 升息可能性也升高，也支撐美元，新台幣兌美元今（14）日早盤開升後，又回貶下探31.53元，但由於台股走揚，新台幣貶幅有限，目前在31.522元盤整。美國最新生產者物價指數月增1.4%遠高出市場預期，年增率更是衝到6%，核心PPI月增1%，市場擔憂再繼續下去，可能帶動物價大幅上漲，升息可能性將進一步提高，也支撐美元走揚，美元指數一度來到98.6。不過，傳出參議院投票通過華許成為新任聯準會主席，美元小幅走低，目前拉回至98.46附近，尚未進一步走弱，但市場仍期待他會偏向寬鬆貨幣政策路線。同時，市場也關注美國總統川普訪中「川習會」動向，觀察美中是否能在伊朗戰爭議題上取得進展。至於亞洲主要貨幣日圓兌美元早盤從157.72貶至157.89，韓元兌美元也從1488.2貶至1491.609，而離岸人民幣兌美元早盤則偏升來到6.7808。新台幣兌美元今日早盤以31.49元、升值1.6分開後，一度來到31.485元，但由於美元續強，新台幣也回貶，並下探31.53元，貶值2.4分，但因台股上漲，新台幣未進一步走貶，目前在31.522元盤整。