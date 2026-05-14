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北京接待川普的規格超越蒲亭

外媒同樣注意到川普接機待遇升級

美國總統川普（Donald Trump）13日晚間抵達北京，由中國國家副主席韓正在機場接機，韓正是曾任中共中央政治局常委、國務院第一副總理的「正國級」領導人，相比之下，2017年川普訪中時是由「副國級」領導人，時任中國最高級別外交官的國務委員楊潔篪前往接機，顯示中國這次以更高規格禮遇川普。川普在13日晚間7點50分左右，搭乘空軍一號降落北京機場，這是川普睽違八年半後再度踏上中國土地，中國國家副主席韓正、中國駐美大使謝鋒、外交部常務副部長馬朝旭以及美國駐中大使龐德偉（David Perdue）均到機場迎接，現場安排了300名中國青年揮舞美國國旗和中國國旗歡迎，歡迎儀式還有一支儀隊和軍樂隊參與。根據《香港01》報導，北京這次接機川普的規格更勝2017年川普訪中時，且也超過了俄羅斯總統蒲亭。蒲亭2025年與2024年到中國訪問時，前往接機的都是副國級領導人。同樣獲得正國級領導人接機待遇的還有北韓領導人金正恩，不過，北京以高規格迎接金正恩背後有歷史特殊關係使然，多年以來，中國北韓兩國領導人互相訪問時，都會有超出常規的迎接規格。對於北京以超過2017年的規格接待川普，《香港01》分析背後有兩個因素。一是中國注重待客之道，用高規格對待目前世界最重要的中美關係；二是北京希望透過給足川普面子來交換裡子，穩住與美國的關係有利於替中國經濟發展營造穩定的環境。根據《紐約郵報》報導，美國外交與人權研究所創辦人（US Institute of Diplomacy and Human Rights）弗拉多尤（Isabelle Vladoiu）指出，北京派出了國家副主席韓正接機，相較2017年明顯提升了接待級別，在中國外交禮儀中，各類人員的層級絕非偶然。肢體語言專家格拉斯博士（Dr. Lillian Glass）則表示，川普下飛機後擺出招牌揮拳手勢向人群致意，顯得「情緒激動，明顯被眼前的景象所感動」。