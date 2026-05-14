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曾夢想當司機、五專念六年半：大器晚成的「老實老董」

▲鼎泰豐的「誠實」教誨源於他。創辦人楊秉彝（上圖）當年因店內人手不足，召回了正在當交通調度員、曾想開遊覽車的長子楊紀華。這場關鍵的父子傳承，讓這間原本的油行小店（下圖），轉型成為全球知名的餐飲標竿。（圖／翻攝自鼎泰豐官網）

極致 SOP 的推手：數據化逼出「黃金 18 摺」

小籠包標準 ：規定為「5 克皮、16 克餡、18 摺」，總重量 21 公克，入蒸籠 4 分鐘即可上桌。

：規定為「5 克皮、16 克餡、18 摺」，總重量 21 公克，入蒸籠 4 分鐘即可上桌。 炒飯細節 ：炒飯除了黃白配色鮮明，精確規定 240 克白飯搭配 1.6 克調味，米飯選用口感最佳的台稉九號 。

：炒飯除了黃白配色鮮明，精確規定 240 克白飯搭配 1.6 克調味，米飯選用口感最佳的台稉九號 。 出餐控溫：熬煮 16 週的雞湯，溫度必須精準達到 90 度才能送至客人口中 。

▲鼎泰豐的代名詞「黃金 18 摺」小籠包！在楊紀華的數據化管理下，每一顆都必須精準符合「5 克皮、16 克餡、總重 21 克」的鐵律，入蒸籠 4 分鐘即成國際認證的美味標竿。這種對數據的龜毛堅持，正是鼎泰豐征服全世界味蕾的祕訣。（圖／記者張嘉哲攝）

人事成本占 56%：全台最猛高薪留才、一年僅休 3 天的「捨得」哲學

▲不惜成本留才！楊紀華昨（13）日出席年度春酒，與主持人阿 Ken 歡快同框。他在會中豪氣宣布，5 月起將迎來連續第六年加薪，使人事成本占比推向業界罕見的 56%。「捨得把錢花在員工身上」的格局，正是鼎泰豐成為幸福企業頂標的關鍵。（圖／翻攝自 Threads）

誠實與同理心：不上市是為了守住「溫度」

出生日期 ：1956 年 3 月 29 日（70 歲）





：1956 年 3 月 29 日（70 歲） 出生地點 ：臺灣台北市





：臺灣台北市 家庭背景 ：父親為鼎泰豐創辦人楊秉彝，母親為賴盆妹





：父親為鼎泰豐創辦人楊秉彝，母親為賴盆妹 學歷 ：淡水工商管理專科學校（今真理大學）企管科





：淡水工商管理專科學校（今真理大學）企管科 經歷 ：



台北市花園新城交通調度員



鼎泰豐廚師、經理





： 現職 ：鼎泰豐董事長





：鼎泰豐董事長 主要成就 ：



研發「黃金 18 摺」小籠包工法



將鼎泰豐推向國際，全球建立 167 家門市



堅持不上市，企業市值估計至少 120 億元



實施高薪政策，人事成本占比達 56% 為業界罕見





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全台鼎泰豐昨（13）日同步店休辦春酒，董事長楊紀華在會中投下震撼彈，宣布 2026 年 5 月起再度調薪，這也是公司連續第六年為員工加薪。這位被封為「」、集嚴厲與體貼於一身的老闆，究竟如何把一間街坊小吃店，打造為市值估計至少 120 億元的國際餐飲王國？楊紀華與大眾印象中精明的企業家截然不同，他為人老實低調，甚至。退伍後，他曾因嚮往能到處看看，。1982 年，因美食家唐魯孫撰文稱讚鼎泰豐小籠包，店內生意大好導致人手不足，他才應父親楊秉彝（音同「宜」）之邀回家幫忙。楊紀華的前半輩子幾乎是在廚房度過，他曾充當好萊塢影星湯姆克魯斯的老師，教導製作小籠包。1995 年接手經營後，他與廚師團隊將流程規格化，研發出著名的「」工法。在他的廚房裡，所有美食都能數據化：鼎泰豐之所以成為「」的代名詞，關鍵在於楊紀華對人才的極致重視。他認為餐飲業工作量大且辛苦，多給薪水是企業的本分，這讓鼎泰豐的，遠高於業界水平。除了給薪豪氣，楊紀華更在乎同仁與家人的團聚。在餐飲業搶賺過年財的紅海中，鼎泰豐堅持「」，讓員工回家吃一頓安穩的團圓飯；再加上為了舉辦「」而公休的一天，這「」的罕見傳統，不僅是同仁的充電時刻，更是楊紀華對品牌溫度的最高堅持。楊紀華對員工的關懷不只在帳面上，，甚至曾因見到帶位同仁遭不客氣指責而紅了眼眶，直言「我把員工當成孩子看待」。他甚至曾在政商名流的外燴席間，，展現出謙卑且細膩的領導風格。這種「把腰彎得比員工低」的老闆，正是鼎泰豐 18 摺背後最強大的支撐力。楊紀華深信品質比賺錢更重要，為了避免上市後因追求利潤而致使餐飲水準下降，鼎泰豐至今仍保持為未上市企業。他受父親教誨，將「誠實」與「謙虛」奉為鐵律，曾因一名消防隊長的提醒而學會放下僵化原則，改以「同理心」服務晚到的客人。如今，鼎泰豐在，楊紀華。對他而言，這顆扎實的 18 摺小籠包，載入的是一甲子的細心，以及他對員工、對品質永不妥協的鼎泰豐精神。