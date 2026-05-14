全台鼎泰豐昨（13）日同步店休辦春酒，董事長楊紀華在會中投下震撼彈，宣布 2026 年 5 月起再度調薪，這也是公司連續第六年為員工加薪。這位被封為「跳動的牡羊座」、集嚴厲與體貼於一身的老闆，究竟如何把一間街坊小吃店，打造為市值估計至少 120 億元的國際餐飲王國？
🟡 曾夢想當司機、五專念六年半：大器晚成的「老實老董」
楊紀華與大眾印象中精明的企業家截然不同，他為人老實低調，甚至自嘲不會念書，五專念了六年半才畢業。退伍後，他曾因嚮往能到處看看，在台北市花園新城擔任交通調度員管理停車場長達兩年。1982 年，因美食家唐魯孫撰文稱讚鼎泰豐小籠包，店內生意大好導致人手不足，他才應父親楊秉彝（音同「宜」）之邀回家幫忙。
🟡 極致 SOP 的推手：數據化逼出「黃金 18 摺」
楊紀華的前半輩子幾乎是在廚房度過，他曾充當好萊塢影星湯姆克魯斯的老師，教導製作小籠包。1995 年接手經營後，他與廚師團隊將流程規格化，研發出著名的「黃金 18 摺」工法。在他的廚房裡，所有美食都能數據化：
🟡 人事成本占 56%：全台最猛高薪留才、一年僅休 3 天的「捨得」哲學
鼎泰豐之所以成為「幸福企業」的代名詞，關鍵在於楊紀華對人才的極致重視。他認為餐飲業工作量大且辛苦，多給薪水是企業的本分，這讓鼎泰豐的人事成本占比推向驚人的 56%，遠高於業界水平。
除了給薪豪氣，楊紀華更在乎同仁與家人的團聚。在餐飲業搶賺過年財的紅海中，鼎泰豐堅持「除夕、初一全台門市店休」，讓員工回家吃一頓安穩的團圓飯；再加上為了舉辦「感恩春酒」而公休的一天，這「一年僅休三天」的罕見傳統，不僅是同仁的充電時刻，更是楊紀華對品牌溫度的最高堅持。
楊紀華對員工的關懷不只在帳面上，巡店時他總能隨口喊出員工名字，甚至曾因見到帶位同仁遭不客氣指責而紅了眼眶，直言「我把員工當成孩子看待」。他甚至曾在政商名流的外燴席間，親自蹲下幫賓客繫鞋帶，展現出謙卑且細膩的領導風格。這種「把腰彎得比員工低」的老闆，正是鼎泰豐 18 摺背後最強大的支撐力。
🟡 誠實與同理心：不上市是為了守住「溫度」
楊紀華深信品質比賺錢更重要，為了避免上市後因追求利潤而致使餐飲水準下降，鼎泰豐至今仍保持為未上市企業。他受父親教誨，將「誠實」與「謙虛」奉為鐵律，曾因一名消防隊長的提醒而學會放下僵化原則，改以「同理心」服務晚到的客人。
如今，鼎泰豐在 12 個國家建立了 167 家門市，楊紀華仍維持每日巡店的習慣。對他而言，這顆扎實的 18 摺小籠包，載入的是一甲子的細心，以及他對員工、對品質永不妥協的鼎泰豐精神。
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楊紀華與大眾印象中精明的企業家截然不同，他為人老實低調，甚至自嘲不會念書，五專念了六年半才畢業。退伍後，他曾因嚮往能到處看看，在台北市花園新城擔任交通調度員管理停車場長達兩年。1982 年，因美食家唐魯孫撰文稱讚鼎泰豐小籠包，店內生意大好導致人手不足，他才應父親楊秉彝（音同「宜」）之邀回家幫忙。
楊紀華的前半輩子幾乎是在廚房度過，他曾充當好萊塢影星湯姆克魯斯的老師，教導製作小籠包。1995 年接手經營後，他與廚師團隊將流程規格化，研發出著名的「黃金 18 摺」工法。在他的廚房裡，所有美食都能數據化：
- 小籠包標準：規定為「5 克皮、16 克餡、18 摺」，總重量 21 公克，入蒸籠 4 分鐘即可上桌。
- 炒飯細節：炒飯除了黃白配色鮮明，精確規定 240 克白飯搭配 1.6 克調味，米飯選用口感最佳的台稉九號 。
- 出餐控溫：熬煮 16 週的雞湯，溫度必須精準達到 90 度才能送至客人口中 。
鼎泰豐之所以成為「幸福企業」的代名詞，關鍵在於楊紀華對人才的極致重視。他認為餐飲業工作量大且辛苦，多給薪水是企業的本分，這讓鼎泰豐的人事成本占比推向驚人的 56%，遠高於業界水平。
除了給薪豪氣，楊紀華更在乎同仁與家人的團聚。在餐飲業搶賺過年財的紅海中，鼎泰豐堅持「除夕、初一全台門市店休」，讓員工回家吃一頓安穩的團圓飯；再加上為了舉辦「感恩春酒」而公休的一天，這「一年僅休三天」的罕見傳統，不僅是同仁的充電時刻，更是楊紀華對品牌溫度的最高堅持。
楊紀華對員工的關懷不只在帳面上，巡店時他總能隨口喊出員工名字，甚至曾因見到帶位同仁遭不客氣指責而紅了眼眶，直言「我把員工當成孩子看待」。他甚至曾在政商名流的外燴席間，親自蹲下幫賓客繫鞋帶，展現出謙卑且細膩的領導風格。這種「把腰彎得比員工低」的老闆，正是鼎泰豐 18 摺背後最強大的支撐力。
楊紀華深信品質比賺錢更重要，為了避免上市後因追求利潤而致使餐飲水準下降，鼎泰豐至今仍保持為未上市企業。他受父親教誨，將「誠實」與「謙虛」奉為鐵律，曾因一名消防隊長的提醒而學會放下僵化原則，改以「同理心」服務晚到的客人。
如今，鼎泰豐在 12 個國家建立了 167 家門市，楊紀華仍維持每日巡店的習慣。對他而言，這顆扎實的 18 摺小籠包，載入的是一甲子的細心，以及他對員工、對品質永不妥協的鼎泰豐精神。
- 出生日期：1956 年 3 月 29 日（70 歲）
- 出生地點：臺灣台北市
- 家庭背景：父親為鼎泰豐創辦人楊秉彝，母親為賴盆妹
- 學歷：淡水工商管理專科學校（今真理大學）企管科
- 經歷：
- 台北市花園新城交通調度員
- 鼎泰豐廚師、經理
- 台北市花園新城交通調度員
- 現職：鼎泰豐董事長
- 主要成就：
- 研發「黃金 18 摺」小籠包工法
- 將鼎泰豐推向國際，全球建立 167 家門市
- 堅持不上市，企業市值估計至少 120 億元
- 實施高薪政策，人事成本占比達 56% 為業界罕見
- 研發「黃金 18 摺」小籠包工法