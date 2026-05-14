美國總統川普（Donald Trump）已率眾於13日晚間抵達北京，今明2天展開正式訪問，今（14日）先與中國國家主席習近平會晤。而就在剛剛，多輛插有美、中國旗的黑色長型車已抵達北京人民大會堂，包含川普的車隊。 我是廣告 請繼續往下閱讀 這是川普自2025年初「回鍋」白宮，展開第2任期後，首次到訪中國，也是自2017年以來，美國總統首次赴中訪問。 ▲與川普一同訪中的多位美國政府高層，一早已先抵達北京人民大會堂。（圖／擷取自直播畫面） 行程部分，中國預計14日在北京人民大會堂為川普舉行歡迎儀式後讓2位領導人碰面。當天下午川普將在習近平陪同下，遊賞北京天壇公園；晚上在人民大會堂則設有國宴款待川普。 ▲習近平在北京人民大會堂現場迎接川普，2人一起走紅毯。（圖／翻攝自直播畫面） 更多「514川習會」相關新聞。 相關新聞 從對抗到禮遇？川普抵北京獲國家副主席接機 規格比2017年還升級美防長赫格塞斯罕見隨行！港媒：「川習會」預計涉核武、軍事溝通「川習會」前2公司股價大漲！路透：美中擬互減300億美元商品關稅黃仁勳隨川普赴中！AI樂觀沖淡通膨 美股那指、費半勁揚逾300點 蔡姍伶編輯記者從事國際新聞工作近10載，先後於電視台、網路媒體任職，曾兼任外媒特約記者數年。作品集 川習會中國北京