我是廣告 請繼續往下閱讀

▲與川普一同訪中的多位美國政府高層，一早已先抵達北京人民大會堂。（圖／擷取自直播畫面）

▲習近平在北京人民大會堂現場迎接川普，2人一起走紅毯。（圖／翻攝自直播畫面）

美國總統川普（Donald Trump）已率眾於13日晚間抵達北京，今明2天展開正式訪問，今（14日）先與中國國家主席習近平會晤。而就在剛剛，多輛插有美、中國旗的黑色長型車已抵達北京人民大會堂，包含川普的車隊。這是川普自2025年初「回鍋」白宮，展開第2任期後，首次到訪中國，也是自2017年以來，美國總統首次赴中訪問。行程部分，中國預計14日在北京人民大會堂為川普舉行歡迎儀式後讓2位領導人碰面。當天下午川普將在習近平陪同下，遊賞北京天壇公園；晚上在人民大會堂則設有國宴款待川普。