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▲標槍飛彈在俄烏戰爭中表現突出，穿甲力足以貫穿俄軍現役戰車。（圖／翻攝自美國國防部）

陸軍金門防衛指揮部昨（13）日實施「太武操演」，金門守備大隊運用各式火砲及戰、甲車，以交叉火網阻殲進犯敵軍。在俄烏戰爭中曾重創俄軍戰車的「標槍飛彈」，也首度在操演中曝光。根據國防部所屬《青年日報》報導，為提升整體戰力，金防部金門守備大隊昨日在后湖陣地實施第2季「太武操演」，操演區分策應作戰、要域火殲、主陣地帶戰鬥，以及有限目標攻擊等階段，並結合砲兵營、戰車營、兩棲偵察排等單位驗證兵種協同作戰能力，期藉由實戰化訓練，強化臨戰應變能力；操演並特別邀請金門縣地方首長、仕紳與警務單位到場。報導指出，過程中，砲兵部隊在要域火殲階段運用8吋榴砲、155加農砲、120迫擊砲等各式火砲，模擬對登陸之敵實施集火射擊，有效發揮遠程火力壓制效能；此外，也模擬敵軍滲透突入防禦陣地並朝核心區攻擊，由主戰部隊運用M60A3戰車、CM21裝甲運兵車及120迫砲等裝備進行反制作戰演練，展現能透過逐次抵抗戰術運用，達到殲滅敵軍的精實戰力。報導表示，官兵也運用部隊覺知應用套件（TAK），統合各部隊遂行兵種協同作戰。過程中，官兵即時上傳偵察區域影像、座標等資訊，由指揮所同步接收後同時圖上標註、下達命令，達成即時指揮與協同反應，有效驗證戰場資訊整合能量。值得注意的是，此次「太武操演」更首度納入標槍飛彈進行實彈射擊，由反甲連官兵模擬對海上敵兩棲步、戰車等目標實施打擊。過程中，官兵於短時間內完成敵我識別與接戰程序，藉以掩護主戰部隊機動遂行作戰任務，有效發揮標槍飛彈「接戰速度快、射後不理、高命中率」特性，進一步驗證防區不對稱作戰效能。FGM-148標槍飛彈（Javelin）於2002年問世，飛彈彈體重11.8公斤、發射器重6.4公斤，有效射程75至2500公尺；採紅外線成像導引，具備射後不理導引方式，使射手在發射後能夠隱蔽起來，降低遭攻擊風險，因而深獲軍人喜愛。標槍反坦克飛彈具備智慧攻擊模式，對裝甲車輛採用頂部攻擊的飛行模式，攻擊較薄的車頂裝甲，但也可用直接攻擊模式攻擊建築物或防禦陣地，也可以攻擊低飛的直昇機。標槍飛彈每枚造價約6萬美金(約180多萬台幣)，曾在2003年伊拉克戰爭中重創伊拉克的T-72與大陸製69式戰車。在俄烏戰爭中，標槍飛彈也曾重創俄軍戰車部隊。標槍飛彈使用國包括美國、澳洲、法國、英國、捷克、立陶宛、巴林、沙烏地阿拉伯、印度與中華民國等國。2002年，國防部花費3千900萬美元購買40具標槍發射器與360枚標槍飛彈，2013年漢光29號演習中，曾於澎湖五德地區進行公開射擊。2008年，美國再度通過對台灣20具標槍發射器與182枚以上標槍飛彈軍售案。2025年，美國政府對台70具標槍發射器與1050枚標槍飛彈的軍售案，進入通知國會程序。