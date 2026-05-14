梅雨季第3波鋒面雨勢驚人，由於是「滯留型態」，今（14）日上午，鋒面卡在台灣上空不斷帶來雨勢，中央氣象署已針對新竹以北發布「大雨特報」，苗栗縣則升級為豪雨特報，氣象專家賈新興提醒，隨著鋒面往南移動，嘉義以南也將逐漸變天，明（15）日全台有雨。
🟡豪雨特報
📌影響時間：14日上午至14日晚上
📍豪雨：苗栗縣
📍大雨：基隆市、北海岸、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣
氣象署提醒，今天鋒面影響，各地天氣不穩定，中部以北降雨相對明顯，有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，午後配合熱力作用，各地山區會有局部較大雨勢發生的機率。
賈新興則說明，明天北北基宜花持續有局部雨，桃園至嘉義到也有零星短暫雨，午後桃園以南、宜花東都有短暫陣雨，也就是全台都有雨勢會出現。
周六、周日（5月16日至5月17日）鋒面慢慢遠離，各地山區、大台北東半部、中投山區、宜花東仍有局部短暫雨，午後各地山區、嘉義以南及宜花東有局部短暫陣雨。
下周一（5月18日）台南以南及宜花東有零星短暫雨，午後各地山區、高屏及宜花東有零星短暫雨。下周二（5月19日），西半部沿海有零星短暫雨，午後各地山區有局部短暫雨。
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📌影響時間：14日上午至14日晚上
📍豪雨：苗栗縣
📍大雨：基隆市、北海岸、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣
賈新興則說明，明天北北基宜花持續有局部雨，桃園至嘉義到也有零星短暫雨，午後桃園以南、宜花東都有短暫陣雨，也就是全台都有雨勢會出現。
下周一（5月18日）台南以南及宜花東有零星短暫雨，午後各地山區、高屏及宜花東有零星短暫雨。下周二（5月19日），西半部沿海有零星短暫雨，午後各地山區有局部短暫雨。