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▲鋒面卡在台灣上空不斷帶來雨勢，氣象署已經發布豪雨特報。（圖／中央氣象署）

▲梅雨季第3波鋒面逐漸接近台灣，今（14）日中部以北降雨明顯，明（15）日降雨範圍擴大。（圖／中央氣象署

梅雨季第3波鋒面雨勢驚人，由於是「滯留型態」，今（14）日上午，鋒面卡在台灣上空不斷帶來雨勢，中央氣象署已針對新竹以北發布「大雨特報」，苗栗縣則升級為豪雨特報，氣象專家賈新興提醒，隨著鋒面往南移動，嘉義以南也將逐漸變天，明（15）日全台有雨。14日上午至14日晚上苗栗縣基隆市、北海岸、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣氣象署提醒，今天鋒面影響，各地天氣不穩定，中部以北降雨相對明顯，有短暫陣雨或雷雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，午後配合熱力作用，各地山區會有局部較大雨勢發生的機率。賈新興則說明，明天北北基宜花持續有局部雨，桃園至嘉義到也有零星短暫雨，午後桃園以南、宜花東都有短暫陣雨，也就是全台都有雨勢會出現。周六、周日（5月16日至5月17日）鋒面慢慢遠離，各地山區、大台北東半部、中投山區、宜花東仍有局部短暫雨，午後各地山區、嘉義以南及宜花東有局部短暫陣雨。下周一（5月18日）台南以南及宜花東有零星短暫雨，午後各地山區、高屏及宜花東有零星短暫雨。下周二（5月19日），西半部沿海有零星短暫雨，午後各地山區有局部短暫雨。