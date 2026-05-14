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民進黨昨徵召立委沈伯洋參選台北市長，原本有意參選北市長的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農則稱，會全力支持，並協助接下來半年的選戰。對此，沈伯洋今（14）日透露，他跟吳怡農蠻熟的，他會找吳加入團隊，一起打這場選戰。民進黨昨天徵召沈伯洋參選台北市長，對戰尋求連任蔣萬安，吳怡農昨表示，恭喜沈伯洋受徵召參選台北市長，他會全力支持與協助接下來半年的選戰；他提到，未來會秉持同樣的信念，繼續透過政治為台灣工作，也會在地方深耕為國家安全努力。沈伯洋上午接受《POP撞新聞》時表示，他跟吳怡農蠻熟的，吳之前在推「壯闊台灣」，他再弄「黑熊」，兩人做的事情本質是一樣，而有分工合作。沈伯洋透露，他會找吳怡農來團隊，一起打這場選戰，他們本來就是蠻熟的朋友，彼此對於防衛、國際的想法幾乎雷同。此外，就吳怡農在團隊中的角色，沈伯洋會後受訪時也說，還在討論中，吳在這段時間，舉辦許多客廳會，搜集許多市民意見，關於政策形成，吳應該能扮演非常重要的角色，他們認識蠻久，能討論什麼角色，才能發揮最大的戰力。