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▲紙本人民日報14日頭版未見川普。（圖／翻攝自人民日報）

《CNN》分析原因

美國總統川普（Donald Trump）13日晚間抵達北京，14日早上將與中國國家主席習近平會晤，上演舉世矚目的川習會。不過，中國第一大報、黨媒《人民日報》14日的頭版卻隻字未提川普，《CNN》也注意到這個戲劇性反差，並分析背後涵義。紙本《人民日報》14日的頭版是「為推廣中國式現代化廣泛凝聚力量」，小標是「總書記的人民情懷」，內容關於習近平推動中國式現代化以及「十五五規劃」的起步工作相關重點。《CNN》報導指出，《人民日報》在頭條隻字未提川普，且經濟版塊的頭條新聞也與川普無關，不過，《CNN》認為這並不代表中國共產黨認為川普訪中不重要，而是兩種原因使然。一是《人民日報》的典型關注點，就是堅持中國共產黨的路線和其領導人習近平的演講；二是紙本報紙受限於印刷截止時間，可能來不及報導川普昨晚抵達北京，預計明後幾天的頭版就會出現川普與習近平。在中國其他媒體領域，川普這次訪問也受到了廣泛關注，新華社之前也發表長文，稱讚川習會是兩國領導人「為中美關係的未來制定更清晰的路線圖」。