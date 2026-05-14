我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「吊車大王」胡漢龑擁有上千億資產，近期卻傳出投資失利消息。（圖／翻攝自胡漢龑臉書）

近期台股氣勢驚人，指數正式站上4萬點，不少投資人因此大賺一波，不過被外界稱為「竹北吊車大王」的胡漢龑，卻在這波行情中傳出投資失利，他透露自己重押生技股後，不到4個月就慘賠超過445萬元，也讓外界再度關注高風險生技股的投資問題。根據《三立新聞網》報導，胡漢龑表示自己4個月前以每股27.81元價格買進國鼎生技，共投入160張股票，原本看好未來發展，不料股價之後一路下跌。更慘的是，公司在今年4月遭撤出興櫃市場，股價最低甚至跌到只剩3.47元，最終讓他帳面大虧445萬餘元。面對龐大虧損，胡漢龑坦言心情相當複雜，但仍決定親自出席6月4日舉辦的股東常會，希望能聽聽公司後續規劃與說明。他也公開手中的股東通知書，強調自己一定會到場，直言：「至少要知道公司怎麼向股東交代。」事實上，這次並非胡漢龑首次在股市重挫。他透露，過去投資「仁新醫藥」時，也曾認賠超過3000萬元出場。沒想到在他賣出股票後，該檔股票竟一路大漲，讓他忍不住直呼相當扼腕。不過他也坦然表示，投資本來就有風險，結果只能自己承擔。胡漢龑所經營的啟德機械起重工程，被視為台灣大型起重工程代表企業之一，在業界擁有高知名度。除了本業之外，他平時也熱衷股票投資，希望透過資產配置增加收入來源。只是這次慘賠案例曝光後，也讓不少網友感嘆，即便是身價不斐的企業家，面對股市波動依舊可能失手。