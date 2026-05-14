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▲朴信惠在球場看到高爾夫球王Scottie Scheffler（史考提·薛夫勒），興奮地發文喊：「喔...是史考提·薛夫勒」。（圖／翻攝自朴信惠IG）

韓星朴信惠日前公開懷上第二胎後，近日再度分享近況。她昨（13）日透過SNS上傳多張照片，透露自己目前正在美國，還和父親一起前往PGA錦標賽觀賽，父女倆一起開心追星高爾夫球王，溫馨互動立刻掀起關注。即使懷孕中，依舊維持輕鬆自在的生活步調，也讓不少粉絲直呼狀態非常好。朴信惠與父親現身美國賓州舉辦的PGA錦標賽會場，父女一起漫步球場、欣賞比賽，氣氛相當悠閒。平時就熱愛高爾夫的她，面對世界級賽事更難掩興奮情緒，還親自拍下男子高爾夫世界排名第一的Scottie Scheffler（史考提·薛夫勒）身影，展現十足粉絲模樣。尤其看到Scottie Scheffler現身時，朴信惠還在貼文寫下「喔～Scottie Scheffler」，開心心情完全藏不住。從曝光的照片中也能看見，她穿著休閒、氣色紅潤，即使挺著孕肚，依然充滿活力。與父親並肩觀賽的畫面，也讓許多網友大讚父女感情十分溫暖。其實朴信惠過去就曾多次公開對高爾夫的喜愛，工作之餘也經常透過SNS分享打球日常。如今懷著第二胎，依舊選擇與家人一起享受喜歡的活動，低調又幸福的近況，再度成為外界討論焦點。朴信惠與崔泰俊於2022年結婚，同年迎來第一個兒子。而朴信惠所屬經紀公司SALT Entertainment上月正式宣布她再度的懷孕消息，並透露預計將於秋天生產。即將升格成為二寶媽，也讓不少粉絲獻上祝福。