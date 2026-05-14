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▲籃籃被說蹭票、蹭吃，她發長文解釋後，再度發文感謝願意相信和支持她的人。（圖／翻攝自籃籃IG@lan0716）

啦啦隊女神籃籃近日因東京WBC行程被爆出「蹭票、蹭飯」等傳聞引發熱議，有媒體報導她與恩師胡瓜及其團隊出國時，吃飯不請自來、沒座位也硬要坐在角落吃，以及蹭胡瓜包的WBC票卻不在包廂，跑去別的地方應援。對此，籃籃繼早前發長文澄清原委後，深夜二度發聲，坦言這些背後的支持力量讓她「眼眶濕濕的、謝謝守護天使」，並強調保持善良的心，身邊一定會圍繞完美的人事物。針對《鏡週刊》報導她蹭票、蹭吃，籃籃特別發出長文詳述整件事情的過程。她指出，東京行程早在開打前一年就開始規劃，當時幾位主持人在錄影空檔提議一起去東京，胡瓜也非常大方幫忙處理票務事宜。隨後因為計劃有變，籃籃與運動公司討論了合作項目，在東蛋應援區幫忙加油並拍攝球衣，而在此之前她就已經有了球票，因此並未另外再請運動公司處理。籃籃表示：「全程應援都是出自真心想為台灣加油，所以並沒有任何演出費用，我只是很喜歡棒球的熱血球迷，僅此而已。」對於被說「蹭飯」或與團隊不合，籃籃解釋是因為部分時間跟隨大部隊，導致日本行程無法與其他主持夥伴一起走。她表示胡瓜一直都很照顧大家，在當地她沒辦法有時間相處心裡覺得很惋惜，所以賽後特別坐計程車去找大家聊天，並把在美國買的伴手禮親手交給胡瓜。至於被拍到在角落的照片，籃籃也喊冤說明，當時是因為手機完全沒有電，必須待在插座旁邊充電才能叫車回飯店，並非如新聞所寫的內容。她表示：「本來是很棒的事情，演變成今天的狀況感到非常遺憾。」在長文澄清獲得大批粉絲與好友力挺後，籃籃深夜二度於限時動態發聲。她表示：「這些背後的力量會讓人眼眶濕濕的，言語無法表達我的感謝。相信只要保持善良的心，身邊一定會圍繞完美的人、事、物，謝謝各路守護天使們。」