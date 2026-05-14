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正崴、森崴能源、永崴投控昨（13）停牌，並且開重訊記者會，說明森崴能源財務結構面臨重大挑戰、營運週轉金不足，提出改善方案，希望維護股東、員工權益。森崴能源將在明（15）日起加採分盤集合競價交易方式，預計6月23日起終止上市。今日森崴能源開盤就跌停，集團股正崴、永崴投控、富威電力也同樣鎖死跌停價位。永崴投控財務長林坤煌表示，森崴能源子公司富崴能源「台電離岸風電二期」專案，受先前認列預期合約損失影響，導致會計師出具「繼續經營能力存在重大不確定性」的查核報告。引發後續部分銀行縮減銀根、不予展延授信或要求加速還款等，加上被列為全額交割股，信用評等調降，導致票券公司與銀行停止提供新信貸，營運週轉金嚴重不足。證交所指出，森崴能源公告申報財務報告，顯示淨值已轉為負數，進一步符合變更交易方法、加採分盤集合競價及終止上市相關規定。5月15日起除維持變更交易方法外，也同步加採分盤集合競價交易，並預計自6月23日起終止上市。不過，若公司在公告終止上市後、正式下市前，能提出具體證明已完成補正，例如重編財報或透過增資讓淨值轉正，並經證交所核准，仍有機會撤銷終止上市程序。森崴能源跌停排隊賣單超過3.7萬張，跌停價位17.3元；正崴跌停價34.4元；永崴投控同樣開盤跳空跌停17.95元；富威電力跌停價57.9元。集團中僅維熹沒有跌停，但仍下挫近半根，暫報41元。