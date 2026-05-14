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鼎泰豐薪水超離譜！洗碗工4.5萬起打趴科技業

▲鼎泰豐向來擁有「幸福企業」美名，過去以高薪資聞名於台灣餐飲業。（圖／記者鍾怡婷攝）

該份職缺標榜無經驗也可應徵，月薪從4萬5500元至4萬8500元，工作內容包括清洗碗盤餐具、廚房用具及挑菜、洗菜等，每年有2次升遷考核，每季還能領到1萬2千元的區域獎勵金，等於月薪可破5萬。

▲鼎泰豐目前在台北、新竹、台中、高雄等地區都有貼出洗碗作業員職缺，其中台北和台中店破30人應徵。該份職缺標榜無經驗也可應徵，月薪從4萬5500元至4萬8500元。（圖／翻攝104人力銀行）

鼎泰豐高薪「為什麼一堆人不做」？過來人點出難關：不是隨便挑人

吸引過來人點出鼎泰豐「面試標準高」正是關鍵

曾有鼎泰豐洗碗員工坦言，每日需清洗大量碗盤，不只客用碗盤、杯子、餐具，就連內場鍋碗瓢盆也要清洗，且尖峰時段疲勞指數高，「回家絕對痛到你腰站不直，長期下來有的人手比較富貴一點的，還會長一堆汗皰疹」。

餐飲龍頭鼎泰豐向來擁有「幸福企業」美名，昨（13）日被爆出全台店休，只為了體恤參加春酒的員工可以好好休息，瞬間引發網路熱議。，就連洗碗工都會「腰痛到站不直」。近期就有網友在Threads發文，貼出鼎泰豐餐飲服務員薪資，月薪高達4萬2千元，甚至每一季還會發1萬2千元獎勵金，讓他忍不住感嘆「我真的不知道那些薪資33000以下的，你們為什麼不趕快去鼎泰豐應徵」。鼎泰豐過去以高薪資聞名於台灣餐飲業，就連「洗碗作業員」薪水也高達4萬5千元，實際查詢104人力銀行，目前在台北、新竹、台中、高雄等地區都有貼出洗碗作業員職缺，其中台北和台中店破30人應徵。除了加薪與獎金以外，還標榜擁有員工消費折扣、日本觀摩考察補助津貼、供膳和春節團圓休假等額外福利。但官方特別強調，該份工作需能適應久站工作環境、且視力狀況佳、手腳協調性高，並對餐飲業有熱忱。但鼎泰豐光薪水高，比起同業來說多出不少，但不免有人好奇「為什麼還是一堆人不做呢？」，以服務員為例，強調面試時不只看長相，就連身型、溝通方式、語調，臉部表情都在考核範圍內，「因為鼎泰豐也要挑人，不是什麼人都收」、「他們又不是隨便挑人⋯沒點顏值沒外語能力，誰要用你」。此外，就連被認為門檻低的「洗碗作業員」也不輕鬆，只能說職場上沒有所謂的完美工作，每個職業都有不為人知的隱形成本與問題，各行各業都有辛勞之處，究竟是好是壞，還是得依個人傾向來做選擇。