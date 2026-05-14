滯留鋒面持續在北台灣上空擺盪，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，苗栗已出現大雷雨，累積雨量突破100毫米，時雨量一度達63毫米，雙北與北海岸也有間歇性大雨；隨著雲雨帶南移，台中、彰化、南投接下來須防瞬間強降雨。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，鋒面目前位於北部上空擺盪，苗栗一帶已出現大雷雨，累積雨量破百毫米，台北、新北、北海岸等地也持續有間歇性大雨發生。

▲梅雨季第3波鋒面影響台灣，今（14）日中部以北降雨明顯，明（15）日降雨往南部移動。（圖／中央氣象署）
▲梅雨季第3波鋒面影響台灣，今（14）日中部以北降雨明顯，明（15）日降雨往南部移動。（圖／中央氣象署）
「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，今天上午部分雲雨帶正逐漸往中部擴展，台中、彰化、南投一帶，接下來也要留意瞬間較大雨勢出現。此外，南部外海也有零散對流胞持續生成，並有朝陸地移動趨勢，今明兩天南台灣天氣同樣不穩定，局部地區都有短暫陣雨或雷雨機會。

中央氣象署提醒，鋒面滯留在台灣，今天中部以北降雨最為明顯，上午新竹以北已發布大雨特報，苗栗則升級豪雨特報，苗栗地區已經出現時雨量63毫米的雨勢，苗栗後龍截至上午10時，日累積雨量113毫米全台最高。

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...