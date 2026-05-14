滯留鋒面持續在北台灣上空擺盪，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，苗栗已出現大雷雨，累積雨量突破100毫米，時雨量一度達63毫米，雙北與北海岸也有間歇性大雨；隨著雲雨帶南移，台中、彰化、南投接下來須防瞬間強降雨。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，鋒面目前位於北部上空擺盪，苗栗一帶已出現大雷雨，累積雨量破百毫米，台北、新北、北海岸等地也持續有間歇性大雨發生。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，今天上午部分雲雨帶正逐漸往中部擴展，台中、彰化、南投一帶，接下來也要留意瞬間較大雨勢出現。此外，南部外海也有零散對流胞持續生成，並有朝陸地移動趨勢，今明兩天南台灣天氣同樣不穩定，局部地區都有短暫陣雨或雷雨機會。
中央氣象署提醒，鋒面滯留在台灣，今天中部以北降雨最為明顯，上午新竹以北已發布大雨特報，苗栗則升級豪雨特報，苗栗地區已經出現時雨量63毫米的雨勢，苗栗後龍截至上午10時，日累積雨量113毫米全台最高。
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中央氣象署提醒，鋒面滯留在台灣，今天中部以北降雨最為明顯，上午新竹以北已發布大雨特報，苗栗則升級豪雨特報，苗栗地區已經出現時雨量63毫米的雨勢，苗栗後龍截至上午10時，日累積雨量113毫米全台最高。