我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鼎泰豐5月13日全台門市店休原因，就是因為昨天晚上是他們的公司年度春酒。（圖/Threads）

▲Lulu曾在2024年在頭上裝扮18折小籠包，去年更是直接頂著會冒煙的蒸籠。（圖／翻攝自Lulu IG@sunnygirl800424）

知名餐飲品牌鼎泰豐昨（13）日全台門市同步公休一天，引發不少民眾熱議。由於許多人事前未注意公告，到了現場才發現店家沒有營業，就連部分外國觀光客也撲空沒吃到招牌小籠包。消息曝光後，不少網友除了驚訝鼎泰豐能讓百貨店全面休息，也再度討論起該公司的員工福利制度。而過往Lulu（黃路梓茵）主持鼎泰豐晚宴的造型也被翻出，她不僅頭頂著蒸籠造型，開啟蓋子還會冒煙，讓不少粉絲至今仍津津樂道。昨日，有民眾拍下進駐百貨公司的鼎泰豐門市鐵門深鎖畫面並上傳社群，在網路上掀起討論，不少餐飲業同行直呼相當羨慕，認為能在百貨檔期中直接公休並不容易，紛紛留言表示「這企業真的很敢」、「福利也太好了吧」，還有網友透露昨日是鼎泰豐的春酒活動，甚至傳出今年已經第6度調薪。隨著鼎泰豐話題延燒，也讓不少人回想起藝人Lulu黃路梓茵過去主持鼎泰豐67週年晚宴時的超狂造型，當時她特地把蒸籠直接戴在頭上，甚至打開蓋子時還會冒煙，創意十足的模樣瞬間成為焦點，還被網友笑稱根本是「人體小籠包」。Lulu當時身穿粉色西裝外套搭配白紗裙，整體造型原本相當優雅，但頭上的蒸籠裝飾卻瞬間搶走所有目光，她還幽默自嘲：「人家鼎泰豐，我是頂太瘋！」此外，蒸籠裡還掛著她親手繪製的小籠包吊飾，甚至搭配煙霧效果，讓網友大讚「太有創意」。其實Lulu早在前一年就曾以黏土手工製作18摺小籠包頭飾，在去年直接升級成真正蒸籠，讓她自己也忍不住笑喊：「現在不知道明年還能怎麼辦。」不少粉絲則開始幫忙出主意，有人建議乾脆扮成整個蒸籠，也有人笑稱下一次可以挑戰排骨炒飯造型，再度掀起討論。