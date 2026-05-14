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▲潘瑋柏曾因舞曲難入圍金曲獎，在臉書寫下千字長文發表立場。（圖／潘瑋柏臉書）

第37屆金曲獎入圍名單昨（13）日公布後，再度掀起網友熱議「誰是最大遺珠」。其中，出道25年的「唱跳天王」潘瑋柏意外成為討論焦點。原因就在於，唱紅〈不得不愛〉、〈快樂崇拜〉、〈反轉地球〉等多首經典夯曲的他，出道25年竟從未入圍過金曲獎，讓不少歌迷直呼不可思議。回顧潘瑋柏的音樂生涯，他曾是稱霸華語樂壇的流量王者。2002年以〈壁虎漫步〉一炮而紅，隨後開啟了長達十餘年的「潘帥盛世」。當年他在KTV的影響力無人能敵，與張韶涵合唱的〈快樂崇拜〉掀起全民饒舌熱潮，而與弦子對唱的〈不得不愛〉更是紅遍大江南北，至今仍是國民級的對唱首選。此外，潘瑋柏更以〈我的麥克風〉、〈反轉地球〉等作品將嘻哈饒舌帶入主流市場，他當年受歡迎的程度，可說是與周杰倫、王力宏等天王並肩。但即便市場成績輝煌，潘瑋柏在金曲獎的評審眼中卻始終像是個「局外人」。這份挫折感在2014年爆發，當時潘瑋柏因專輯《王者丑生》再次未獲青睞，於臉書發表了一篇標題為《我可能一輩子不會入圍金曲獎？！》的長文。他坦言，自己知道舞曲歌手本來就不容易被主流獎項青睞，但仍希望能透過自己的發聲，替華語舞曲爭一口氣。潘瑋柏認為，舞曲不該只是「娛樂效果」，背後其實包含大量編曲、節奏與製作細節，更強調自己長年堅持與台灣團隊合作，希望證明MIT音樂也能做出讓大家跟著搖擺的作品。而他文末一句「我始終相信，有一天，小丑也有出頭天」，多年來更被不少粉絲視為最心酸的一段告白。如今金曲獎已來到第37屆，嘻哈、電子與舞曲類型的音樂也逐漸被市場與獎項看見，但潘瑋柏依舊維持「0入圍」紀錄，因此對許多歌迷來說，潘瑋柏才是歷年金曲獎的最大遺珠。而和潘瑋柏有類似遭遇，同樣人氣極高但是從沒拿過金曲獎的歌手還包含梁靜茹、張韶涵。