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▲台中市「新平好室」昨發生火警，濃煙直竄10幾小時，台中市區嚴重受影響。（圖／吳宗學提供，2026.05.14）

台中市北屯區興建中的社會住宅「新平好室」，昨一早發生大火，火勢持續14小時，燒到建物地下2樓支撐柱傾倒、車道崩塌有結構安全疑慮，造成市區嚴重空污。台中市長盧秀燕今喊話中央，負責興建的內政部主管工安，「發生這個事情不太好」，希望趕快派人下來、和中市府聯絡。國家住都中心表示，火警發生後，副執行長董世寧立即趕赴現場，感謝中市府協助指導、消防局奮勇搶救，同時向社會大眾與周邊住戶致上最高歉意。昨天上午9點半左右，北屯區敦平一街、敦平街口的工地發生火警，消防局指出，現場為新建工程工地，目前興建到地下1樓，起火點地下2樓有火煙竄出，造成支撐柱變形傾倒，通往地下2樓車道坍塌，且經監造人員評估有結構安全疑慮，無法進入核心區域部署水線，改以正壓排煙、持續注水做殘火處理，警消出動30部各式車輛、81名消防人員，直至昨晚11點37分火勢撲滅，目前仍灑水降溫中。台中市長盧秀燕今（14）日上午列席市議會前受訪，她表示發生火警的工地是中央在台中興建的社宅「新平好室」，市府在第一時間救災、發布環保警示、勒令停工。希望中央趕快派人下來處理、並且跟中市府聯絡。她強調，負責興建的內政部是主管工安，「發生這個事情不太好」。稍後答詢市議員張廖乃綸時，盧秀燕再度強調「如果自己興建的工地都會發生大火，怎能要求地方政府、民間做好建築工地的管理工作」？目前正盤點該場火警是否造成台中市的損害。國家住都中心表示，目前工程進行構台支撐拆除作業，施工人員以乙炔切割鋼梁，高溫焊渣不慎掉落至地下樓層的塑鋼模板引發燃燒。由於地下樓層有大面積環保模板，加上屬半封閉空間，致火勢迅速擴散，形成大面積延燒。國家住都中心立即指派副執行長董世寧趕赴現場，會同國土署中工分署長陳俊雄與消防局現場救災指揮官呂鴻隆討論救災事宜，當下以救災人員人身安全之優先考量，現場改採侷限火勢、灑水降溫及通風排煙等綜合救災策略，幸無任何人員受困或傷亡。「新平好室」基地受火害直接影響的區域，將委請專業技師公會協助進行全面結構安全鑑定，未完成結構安全鑑定之前，工地一律停工，並依鑑定報告結果以最高規格辦理結構體修復或重建。經由本次教訓，國家住都中心與國土署未來將要求施工單位嚴格管制該區域之動火作業，強化即時的防災應變能力。