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美國總統川普今（14）日和中國國家主席習近平會晤，台灣關注川普是否將從過去「不支持台獨」立場，轉向為「反對台獨」？國民黨主席鄭麗文就曾表示，若說的話合乎國民黨立場，但遭孫文學校總校長張亞中批評，如果國民黨沒能力與勇氣清楚論述「反對台獨」與「創造和平」的路線，寄望美國來壓制民進黨，那實在有失自己的主體性。鄭麗文日前接受《讀賣電視台》專訪，被問及若美國總統川普在川習會中表達「反對台獨」立場時，她表示，「如果美國總統表達了，重申一個中國政策以及反對台獨的立場，這是完全合乎國民黨的立場」；不過讀賣新聞台則以「鄭麗文希望川普表明反對台灣獨立」為題刊登專訪；先前《彭博社》專訪時，也曾指鄭麗文支持川普喊反對台獨，但遭國民黨反應後調整內文。張亞中則批評，台灣政壇又開始陷入熟悉的文字遊戲：到底「不支持台獨」與「反對台獨」有沒有差別？文字上當然有差別，但若從國際政治與兩岸現實來看，其實意義並沒有外界想像得那麼巨大。張亞中說，對美國而言，「不支持台獨」，其實就已經等同於「反對台獨」。原因很簡單。美國是兩岸之外的第三方國家。對於國際行為，如「戰爭、暴行、海盜、販毒」，第三國可以表示「反對」，但對於他國內部政治立場，它通常不會直接使用帶有介入意味的「反對」字眼，而多半採取較具外交彈性的「不支持」來表述。這是國際政治語言中的一種分寸，也是大國外交常見的模糊藝術。張亞中認為，「不支持台獨」在實際意涵上，本來就已經代表：美國不願見到台灣走向法理台獨，也不會支持台灣以獨立建國方式改變現狀。所以，川普未來是否真的把「不支持台獨」改成「反對台獨」，其實不必過度反應。這更多是政治語言的調整，而不是戰略本質的根本改變。張亞中說，如果民進黨至今仍認為，只要美國沒有公開說出「反對台獨」，就代表美國仍可能支持台灣的獨立追求，那恐怕過於天真。