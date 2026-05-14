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民進黨昨徵召立委沈伯洋參選台北市長，他今（14）日受訪時透露，身兼黨主席的總統賴清德近日徵詢他是否有意參選，而他這次沒有猶豫就答應，因為只要能在體制內替國家、城市做出改變，他都很願意，現階段就是一步一步來，將舉辦多場座談會、客廳會，爭取市民認同。沈伯洋接受《POP撞新聞》時表示，他本身專業是犯罪學、處理霸凌、貪污有關的，與認知作戰相關議題沒有過多接觸，後來是參加一個讀書會、幫忙翻譯文件，才開始研究，直到2023年暑假，賴清德透過中間人詢問有無意願擔任不分區立委，但他第一時間拒絕，因為在民間還有太多事情要做，但民進黨很多朋友不斷說服他，希望幫忙國安等議題，後來體制外的工作也順利找到接班人，他也進入不分區。沈伯洋透露，賴清德在近期詢問他是否有選舉意願，因為賴認為台北市是首善之都，同時不能跳脫國際議題，而他在國際遊走的經驗、加上背景也適合參選台北市，便詢問他是否有意改變這座城市。沈伯洋續指，對他來講，這件事情本來就是重要，他本來就台北人，因此他這次沒有猶豫就同意，認為在體制內，只要能夠發揮、能夠改變，不管是改變國家、改變城市，他都很願意去做。對於如何面對這次艱困的選戰，沈伯洋說，現任市長蔣萬安支持率高，挑戰者看起來會比較辛苦，但他認為他能力好，在解決市政問題時，能提出很多想法，對城市也有願景。沈伯洋提到，現階段需要市民朋友認同，給予他機會，接下來他會舉辦多場座談會、客廳會說明其願景，讓越來越多人認同台北要有願景、方向感，現在就是一步一步來，「笨鳥慢飛」，也希望在過程中，民調能一步一步地提高。