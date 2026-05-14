我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普、中國國家主席習近平，14日在北京人民大會堂會晤，經過迎賓典禮後，雙方代表團正式展開會談。在會談一開頭，習近平稱呼川普「尊敬的總統先生」，很高興與他在北京見面，這是對方時隔9年再次到來，這次會面舉世矚目，當前正逢百年變局加速演進，國際形勢變亂交織，世界走到新的十字路口，美中2國須超越所謂的「修昔底德陷阱」，開創大國關係的新範式，攜手應對挑戰，共同開創2國關係的美好未來。習近平並提到，今年是美國獨立250週年，在此表達祝賀，他始終認為，美中之間的共同利益大於分歧，2國關係穩定是世界的利好，雙方合則兩利，鬥則俱傷，應該作夥伴而非對手，相互成就、共同繁榮，走出新世代下，大國的正確相處之道。習近平聲稱，他很期待與川普針對世界重大議題交換意見並討論，也為美中關係這艘大船領好航、掌好舵，盼望2026年能成為美中關係繼往開來的歷史性、標誌性年分。輪到川普時，他亦表示非常開心再次到訪中國，迎賓儀式令人驚嘆，2國之間有著長久的情誼，每當遭遇什麼問題，總能立刻溝通。川普對習近平的領導力表達讚賞，自己對習近平、中國都很尊重，認同習近平是一位偉大的領導人，儘管有些人可能會不喜歡他這麼說。川普並形容這是個了不得的夏天，這次他帶來了世界上最優秀的商界領袖，聲稱只有最頂尖的人，才能前去向習近平致敬：「我們邀請了全球排名前30位的企業，他們都欣然應允，我不想讓排名第二或第三的企業加入，我只想要頂尖的。他們今天來到這裡，是為了向您和中國致敬，他們期待著與您開展貿易和合作，而我們也將給予完全互惠的回應。」在2人發表完開場致詞後，媒體隨即被請出會談室，雙邊的閉門會談預計將持續一個小時。