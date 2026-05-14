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▲今天西南風暖濕空氣更靠近台灣，廣東、福建一帶的對流擴散，往台灣方向移動導致降雨。（圖／天氣職人-吳聖宇臉書）

▲梅雨季第3波鋒面影響台灣，今（14）日中部以北降雨明顯，明（15）日降雨往南部移動。（圖／中央氣象署）

今（14）日鋒面影響最為劇烈，尤其是苗栗地區，3小時出現破百毫米雨量，時雨量一度達63毫米，屬於短時豪雨的等級，天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，苗栗周圍的新竹、台中，甚至更南邊的彰化都可能受到波及，加上鋒面往南，全台有雨的情況將持續至明（15）日。吳聖宇指出，今天西南風暖濕空氣更靠近台灣，對流發展最活躍的區域在廣東、福建一帶，對流擴散出的層狀雲系，順著西風往台灣移動，因此台灣上空雖然大多是層狀降雨的雲層，但是中間也有夾雜一些「小尺度的對流系統」。今天清晨至上午，苗栗一帶就是受到小尺度對流系統影響，有小範圍但是相當劇烈的降雨發生，降雨集中的造橋、後龍等地觀測到3小時100毫米以上雨量，隨著小範圍對流深入，苗栗內陸的其他鄉鎮未來這幾個小時內也將陸續有強降雨出現機會。吳聖宇強調，新竹、台中、彰化等地區也要小心受到對流系統波及，而北北基桃、宜蘭一帶，今天仍將持續是有短暫陣雨或雷雨的天氣，南部、花東一帶也有短暫陣雨機會。吳聖宇說明，明天西南風減弱，滯留鋒面會逐漸調整到廣東、廣西、海南島一帶，對流發展特別活躍的區域仍在大陸華南，但是往下游擴散的雲層還是持續影響台灣，因此明天的天氣仍不穩定，南部地區的降雨機會也較為提高，偏東風氣流增強後，花東一帶也要留意沿岸迎風面降雨增多的情況。