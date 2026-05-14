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週一、週二不要去台南玩！老闆公布原因太現實

▲據觀光署近期公布2025第一季的統計，台南最強景點變成國華街。（圖／台南旅遊網）

台南一堆店為什麼週一、週二不開？在地人揭潛規則

根據在地人解釋，「因為我們台南週一不殺豬，週二不殺牛，週三沒有現撈（現捕海鮮），所以市場會跟著屠宰場時間，餐廳也會跟著市場時間休息」

▲在地人點出南部餐飲業潛規則，強調「週一不殺豬，週二不殺牛，週三沒有現撈」，因此影響許多市場、牛肉湯店家開業時間。（圖／NOWNEWS資料照片）

台南擁有「美食之都」的名號，以道地小吃與古都文化聞名，深受國內外觀光客喜愛，但近日一名台南咖啡廳老闆拍短片建議，，讓一票人大長知識。近期一名台南咖啡廳老闆「香菜」在Instagram上傳一則短片，影片中分享經常有客人向他抱怨「為什麼台南的週一、週二都不開店」，他坦言也不明白原因，但整個台南店家很有默契，都會選在這兩天休息，就連台南美術館也是週一休館，老饕最愛的牛肉湯也選在週一不宰牛，就連咖啡廳或早午餐也跟著公休。香菜老闆坦言，每到週一、週二街上就會變冷清，路上很難看見人，建議如果來台南想放鬆不朝聖店家，可以挑選週一、週二前來，但若是想要跑店的民眾，千萬不要賭運氣，「良心建議，禮拜一、二不要來台南」！貼文曝光後，立馬引來在地人認證留言，「台南的早上除了上班族通車時間以外完全沒人，早餐店也沒幾間，很驚嚇」、「禮拜一的早餐店，有很多沒開」、「真的！以為避開遊客，連店家都被避開了」、「就連我們台南人出門，還要先看有沒有營業」。台南擁有「美食之都」的名號，憑藉道地傳統小吃與美食文化享譽國際，曾被《Time Out》列為「2025亞洲最佳旅行地」」與「2025亞洲十大街頭美食城市」，甚至被被CNN推薦，列為全球最值得造訪的24個地點之一，讓台南古都的美食魅力與文化風情走向國際。但隨著遊客日益漸增，不少人發現台南許多店家、攤販都會選在週一、週二公休，以台南阿銘牛肉湯、牛家莊牛肉湯為例，整個禮拜就只有週一和週二休息，其餘時間都可光顧。為何台南多數店家如此有默契選在這兩天休息？，強調這是台南餐飲業的潛規則，是老一輩傳下來的口訣，在地人都曉得週一屠宰場都會休息，導致週一二市場餐廳都沒有新鮮肉，「台南溫體的不只牛，還有豬跟羊，也有滿多餐廳都是用溫體豬羊喔！」讓一票人大長知識。