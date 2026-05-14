韓國藝人朴有天近期在個人IG公開最新近況，發文詢問粉絲：「大家在等我嗎？」隨文上傳的日常生活照中，朴有天懷裡抱著年幼的女童露出微笑，而小女孩正是弟弟朴有煥的2歲女兒，但最讓網友震驚的是，照片裡的朴有天身形消瘦，手臂甚至細到幾乎只剩骨頭，髮際線更是有越來越高的趨勢，被狠酸：「超崩壞！」、「髮量很危險」。
朴有天近況曝光！用日文問候粉絲
朴有天在昨（13）日晚間用日文發文寫下：「大家在等我嗎？我很好，大家也都好嗎？」並附上好幾張生活和工作花絮照片，除了瘦成皮包骨的手臂引發討論，朴有天凹陷憔悴的面孔，以及與全盛時期相比明顯稀疏的髮際線，也成為眾人注目的焦點，引來不少網友驚呼：「簡直認不出來是本人」、「到底經歷了什麼會瘦成這樣」，質疑朴有天的健康亮起紅燈。
朴有天抱著小女孩燦笑 原來是弟弟的女兒
據了解，照片中被朴有天抱著的小女孩，其實是親弟弟朴有煥的女兒。朴有煥先前在未公開婚訊的情況下，突然坦承自己已經有個2歲大的女兒，這次哥哥朴有天曬出抱著姪女的照片，也證實兩兄弟歷經風波後依然關係緊密。
朴有天曾是韓國天團東方神起的原始成員之一，在2009年因為合約糾紛和SM娛樂撕破臉離開團體，和金在中、金俊秀另外組成JYJ。然而朴有天在2016年捲入性醜聞，2019年更因涉嫌吸食冰毒被捕，最終被判處有期徒刑10個月、緩刑2年。
當初他曾在記者會上信誓旦旦表示：「吸毒屬實就退出演藝圈」，沒想到事後罪名成立，他卻未履行承諾，轉而在海外持續活動。近年他主要將重心轉往日本展開演藝活動，時不時舉辦粉絲見面會與小型演出，試圖重啟演藝事業，然而如今如此憔悴的模樣，也讓網友感嘆昔日偶像的神采早已消失殆盡。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
我是廣告 請繼續往下閱讀
朴有天在昨（13）日晚間用日文發文寫下：「大家在等我嗎？我很好，大家也都好嗎？」並附上好幾張生活和工作花絮照片，除了瘦成皮包骨的手臂引發討論，朴有天凹陷憔悴的面孔，以及與全盛時期相比明顯稀疏的髮際線，也成為眾人注目的焦點，引來不少網友驚呼：「簡直認不出來是本人」、「到底經歷了什麼會瘦成這樣」，質疑朴有天的健康亮起紅燈。
朴有天抱著小女孩燦笑 原來是弟弟的女兒
據了解，照片中被朴有天抱著的小女孩，其實是親弟弟朴有煥的女兒。朴有煥先前在未公開婚訊的情況下，突然坦承自己已經有個2歲大的女兒，這次哥哥朴有天曬出抱著姪女的照片，也證實兩兄弟歷經風波後依然關係緊密。
朴有天曾是韓國天團東方神起的原始成員之一，在2009年因為合約糾紛和SM娛樂撕破臉離開團體，和金在中、金俊秀另外組成JYJ。然而朴有天在2016年捲入性醜聞，2019年更因涉嫌吸食冰毒被捕，最終被判處有期徒刑10個月、緩刑2年。
當初他曾在記者會上信誓旦旦表示：「吸毒屬實就退出演藝圈」，沒想到事後罪名成立，他卻未履行承諾，轉而在海外持續活動。近年他主要將重心轉往日本展開演藝活動，時不時舉辦粉絲見面會與小型演出，試圖重啟演藝事業，然而如今如此憔悴的模樣，也讓網友感嘆昔日偶像的神采早已消失殆盡。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995