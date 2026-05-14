2026年FIFA北中美世界盃即將在6月盛大舉行，本屆由美國、加拿大與墨西哥三國共同主辦，從開幕到決賽接連釋出重量級卡司。今（14）日國際足球總會（FIFA）宣布，防彈少年團（BTS）將在7月19日登上決賽中場秀登台演出，與瑪丹娜（Madonna）、夏奇拉（Shakira）共同擔任主秀嘉賓，這也是世界盃決賽史上首次舉辦中場秀表演，並且由Coldplay主唱克里斯馬汀（Chris Martin）負責節目策劃，除了BTS受邀出席決賽中場秀以外，BLACKPINK成員Lisa也確定出席開幕表演，超華麗的卡司引發全球音樂與體育粉絲高度關注。
世界盃首度舉辦中場秀 就邀來BTS助陣
首度在世界盃決賽舉辦的中場秀，預計於7月19日（美國當地時間）在紐約新澤西體育場登場，BTS將與傳奇流行天后瑪丹娜（Madonna）、夏奇拉（Shakira）共同登台。中場秀由全球公民組織負責製作、Coldplay主唱克里斯馬汀（Chris Martin）擔任節目策劃。除了世界級巨星以外，《芝麻街》與《布偶秀》角色也將加入演出。FIFA表示，中場秀將以音樂、運動與文化結合為核心概念，打造全球性的大型娛樂盛典。
BTS透過所屬公司HYBE娛樂表示，對於能站上世界級舞台感到榮幸，音樂被視為連結希望與團結的共同語言，希望透過這次演出向全球觀眾傳遞正向訊息，同時投入兒童教育相關公益理念。
Lisa將參與開幕式 和凱蒂佩芮同台
除了BTS將參與決賽中場秀外，BLACKPINK成員Lisa也受邀擔任本屆世界盃開幕典禮的表演嘉賓。由於本屆是墨西哥、加拿大、美國三國共同舉辦，各地也將先後展開開幕式，其中，Lisa將參與6月12日登場的美國洛杉磯場，和凱蒂佩芮（Katy Perry）、與安妮塔（Anitta）共同演出。
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首度在世界盃決賽舉辦的中場秀，預計於7月19日（美國當地時間）在紐約新澤西體育場登場，BTS將與傳奇流行天后瑪丹娜（Madonna）、夏奇拉（Shakira）共同登台。中場秀由全球公民組織負責製作、Coldplay主唱克里斯馬汀（Chris Martin）擔任節目策劃。除了世界級巨星以外，《芝麻街》與《布偶秀》角色也將加入演出。FIFA表示，中場秀將以音樂、運動與文化結合為核心概念，打造全球性的大型娛樂盛典。
BTS透過所屬公司HYBE娛樂表示，對於能站上世界級舞台感到榮幸，音樂被視為連結希望與團結的共同語言，希望透過這次演出向全球觀眾傳遞正向訊息，同時投入兒童教育相關公益理念。
Lisa將參與開幕式 和凱蒂佩芮同台
除了BTS將參與決賽中場秀外，BLACKPINK成員Lisa也受邀擔任本屆世界盃開幕典禮的表演嘉賓。由於本屆是墨西哥、加拿大、美國三國共同舉辦，各地也將先後展開開幕式，其中，Lisa將參與6月12日登場的美國洛杉磯場，和凱蒂佩芮（Katy Perry）、與安妮塔（Anitta）共同演出。
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