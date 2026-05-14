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▲ 金酒盃邁入第四年，今年報名突破 369 組再創新高。也首度增設「行銷新星組」。（圖／記者陳美嘉攝，2026.05.14）

全台具指標性的學生調酒盛事「金酒盃學生組全國調酒大賽」今年邁入第四屆，賽事今（14）日登場。今年邁向多元跨界，將競技維度從專業調酒、餐飲服務技術延伸至品牌行銷領域，提供年輕學子一個更寬廣、更全面的跨域舞台，讓夢想不再受限於科系邊界。金門酒廠董事長吳昆璋表示，金酒盃邁入第四年，今年報名突破 369 組再創新高。今年首度增設「行銷新星組」，打破學科限制，讓廣告、行銷、設計..等各領域學生都能擁有專屬的圓夢舞台；從39 組初賽脫穎而出的 12 組決賽隊伍，用創意展現了品牌連結新世代的無限可能。金門酒廠將持續透過產學合作機制，協助優秀人才無縫銜接職場，帶領中式白酒文化站上世界舞台。賽事開場特別邀請世界級花式調酒冠軍陳俊燊、亞太盃冠軍郭仲維帶來華麗秀技，也邀請到歷屆冠軍陳安義學長「回娘家」傳承實戰經驗，激勵後輩勇於追夢。值得關注的是，本屆首度增設的「行銷新星組」旨在挑戰品牌與年輕族群間的「距離感」，參賽者需在保留品牌 70 年經典底蘊的同時，以新世代的語彙重新轉譯，讓金門高粱酒進一步走進大眾的日常生活與話題視野中。