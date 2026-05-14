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▲有網友爆料中國古裝劇某劇組，惡意炒男女主角真人CP。（圖／翻攝自微博@不暴躁姐姐）

陸劇男女主角常常會在拍攝後，爆出因戲結緣而交往的緋聞，讓不少劇中CP粉都非常開心。但近日有網友爆料，橫店某古裝劇組為了炒男女主真人CP，故意以工作名義把男女主角約到飯店，並安排狗仔蹲點拍攝，近期照片就會曝光，似乎是想用緋聞炒熱度。消息一出馬上在微博瘋傳，「曝某古裝劇組惡意炒CP」的關鍵字也衝上熱搜，網友狂猜是誰，爆料文則提示是挺紅的95後（1995年後出生）的男星，這也意外讓剛拍完《歸鷺》的張凌赫，成為眾人猜測的人選之一。近日有網友在微博爆料「橫店某古裝劇組…內娛真的完了」，文中提到劇組在拍攝中，為了炒男女主真人CP，「故意以工作的名義把男女主約到酒店（飯店），一堆人只讓狗仔拍了男女主前後腳出門的照片」。爆料文還指出照片在近期就會放出來，而男主角那邊得知後很抗拒又生氣。該爆料一出，馬上讓網友瘋猜是誰，留言區則提示男方是「某95生，不糊。」不過這個爆料也引來不少質疑，有人懷疑這是提前被拍到所找的藉口，想先把鍋甩給劇組，但爆料者則否認，「男主粉絲每天跟著都知道，緬甸劇組不做人，主要是橫店男女明星會去酒店開房嗎？每天都一堆粉絲跟著。」雖然爆料沒有點出人名與劇組，但日前以《逐玉》爆紅的張凌赫也是95後的1997年出生，近日在橫店與林允拍攝古裝劇《歸鷺》、9日剛殺青，意外成為眾人猜測的名單之一。事實上，陸劇中很多男女主角拍完都會被粉絲敲碗假戲真做，甚至二搭、三搭等，若是跟其他藝人合作，還會被部分較為激進粉絲視為背叛，因此這次惡意炒CP的爆料，也讓許多人傻眼直呼：「其實不用炒CP，只要電視劇好看就行了，如果拍一部劇主角就要真相愛，那演員以後也沒時間拍戲了」、「不理解，這個炒cp到底有啥意思，難道有誰會因為炒CP去看這個劇嗎？」