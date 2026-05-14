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▲蕭薔（左）跟謝娜（右）分享自己這些年一直都在做公益。（圖／微博＠婉司姬）

57歲女星蕭薔近日登上中國實境節目《乘風2026》（又稱《浪姐7》），創造不少話題。最近她在宿舍跟謝娜聊天時，坦言自己近年一直熱衷於公益，已連續30年推出慈善年曆了。蕭薔更突然放話，表示已決定好，將這次參加《浪姐7》所有的收入都捐出去，幫助中國當地有需要的慈善單位。至於這筆錢實際數目是多少，蕭薔沒明說，但先前傳出她的出場費高達7位數台幣。蕭薔參加《浪姐7》的話題度極高，她近日在衍生節目《娜就聊姐姐》中，和主持人謝娜聊天時，被問到近年都在幹嘛，為什麼沒有早點來參加《浪姐》？蕭薔坦言：「大概在15年前，就是我的母親，她身體開始不舒服，她腎不好，然後到了最後，我想要激勵她的時候，我成立了一個基金會」。蕭薔說這些年她和基金會一直都在做公益，汶川大地震、玉樹大地震還有河南發生水患時，她都有捐錢賑災。蕭薔更表示自己已經連續30年發行慈善年曆了，賣出去的收益也都捐出去行善，她笑說：「我是一個沒有定性的人，就是一隻猴一樣的，一件事可以做30年，是上天的安排，她（指媽媽）也支持我繼續這樣做」。蕭薔接著更拋出震撼彈，坦言她已經跟基金會商量好，「我在《乘風》所有的收入，全部捐給大陸需要幫助的單位」。她說自己過世後，剩下的遺產也都會交給基金會打理，基金會或許還可以再運營50年甚至100年，把這些她感受到的愛和精神分享出去，幫助更多人。蕭薔一番發言讓謝娜感動不已，甚至握著蕭薔的手說謝謝，但蕭薔回答行善是她想做的事，不需要外人道謝。其實蕭薔除了捐錢給中國慈善單位外，她名下的「新北市私立珍世美學慈善基金會」之前也曾捐款100萬給花蓮大地震的受災戶，疫情期間也有捐錢給醫療單位，甚至幫助偏鄉兒童的教育，可見蕭薔相當有愛心。至於蕭薔參加《浪姐7》的收入到底是多少？先前網傳的《浪姐7》出場費列表上顯示，蕭薔的酬勞是35萬人民幣（約新台幣163萬元），但蕭薔並未點頭承認這個數字，因此這也只是外界猜測的金額，實際領多少是未知數。