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民進黨正式徵召立委沈伯洋參選2026台北市長後，藍綠攻防迅速升溫，國民黨立委徐巧芯日前狠酸，沈伯洋的「參選起手式」不是談市政，而是「髮型、老鼠、敷面膜」，藍委王鴻薇出面酸「台北市長不是選美大會」，而國民黨前發言人楊智伃則表示，沈伯洋為了選戰從髮型開始下手；對此，名嘴李正皓今（14）日質疑，民進黨性平部至今默不作聲，「可否進入狀況？加油好嗎。」沈伯洋上個月告別一掃過去「爆炸頭」形象，以短捲髮的清新模樣登場，昨（13）日在專訪時笑稱，最近為了拍定裝照「第一次敷面膜」，連被徐巧芯、王鴻薇和楊智伃當作攻擊點。對此，李正皓今日在臉書發文表示，「這一週，徐巧芯、王鴻薇、楊智伃輪番羞辱沈伯洋的髮型與敷面膜。我想問民進黨的性平部在哪裡？過去發生什麼事我都可以算了、不計較。但都提名了沈伯洋超過24小時了，我也『等』了24小時，可否進入狀況？加油好嗎。」李正皓狠酸，「總不會對某些人或族群來說，只有砲口對內才能突顯自己進步吧？總不會對某些人或族群來說，對外廝殺這種髒活都是低等人該做的工作吧？」，並在留言區強調，「我們不要厭男的政治人物」。