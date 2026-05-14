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▲李千娜日前因宣傳電影《世紀血案》時失言，而導致許多活動被取消，還遭到全網砲轟。（圖／翻攝自李千娜FB）

《角頭唱演會－情義到高雄》即將於8月22日在高雄流行音樂中心海音館登場，今（14）日王識賢、荒山亮、高捷、黃騰浩、唐振剛、黃尚禾、吳震亞、白吉勝出席記者會。由於李千娜日前因《世紀血案》失言風波，而傳出暴瘦，就連金曲入圍也全槓龜。對此，她的老公黃尚禾也透露李千娜近況，表示她最近都在家專心照顧小孩。李千娜日前因在宣傳電影《世紀血案》提到「林宅血案」時，說出「沒那麼嚴重、沒那麼恐怖」等言論而被罵翻。近日她漸漸復工，日前出席公益活動時，還傳出身材暴瘦。黃尚禾也在記者會現場透露老婆近況，表示她現在認真帶孩子，「自己也很常跳舞，調整自己的狀態。」而目前夫妻倆育有一名2歲兒子，對於是否有二胎計畫，黃尚禾坦承剛有兒子時想拚二胎，但現在有沒有都很珍惜，不想有壓力。李千娜去年9月發行首張台語翻唱專輯《千娜舞台秀 - 彼段過去經過阮兜口》，但在日前的金曲入圍中卻全部槓龜，黃尚禾表示老婆沒有不開心，反而看到很多自己喜歡的歌手入圍而感到高興。一旁王識賢也打趣說：「槓龜久了就不會難過了。」高捷則笑說表演不是為得獎，而是為鼓勵跟動力繼續做下去。《世紀血案》自2月的殺青記者會後就風波不斷，電影以1980年發生的「林宅血案」為背景，卻被質疑在未取得林義雄本人與家屬同意的情況下進行拍攝，甚至劇本內容還被指控涉及不當影射，引爆各界怒火。而李千娜在宣傳活動上稱若是林家血案重啟調查，大家就會發現「好像可能不是那麼嚴重，或沒那麼恐怖，也會重新給了一個答案。」更是引爆全網怒火。消息延燒後，李千娜原本在社群分享的殺青貼文也被灌爆，連帶波及演藝工作，包含《WE ARE 我們的除夕夜》、高雄櫻花季、《紅白藝能大賞》等活動都遭到調整或取消。李千娜事後也宣布提告《世紀血案》製作人郭木盛與費思兔文化娛樂負責人蘇敬軾，透露在錯誤的認知下參與演出，這也導致了後續在記者會上失言。