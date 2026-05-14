28歲中國男神張凌赫入行6年，今年3月主演的古裝劇《逐玉》上線，他在戲中演活霸氣又痴情的「武安侯」謝征，IG一個月內追蹤數暴漲超過400萬，成功晉升當紅一線小生，早被GUCCI延攬為品牌大使的張凌赫，近日飛往紐約參加時裝秀，今（14）日稍早，他在IG上傳最新形象照，手拿約12萬包款耍帥，讓粉絲大呼：「根本就是漫畫走出來的人！」
張凌赫飛紐約看秀 IG炫GUCCI包
昨天晚間，張凌赫從上海飛抵北京，今天再從北京啟程前往紐約，預計在16日的GUCCI 2027早春度假系列大秀亮相，這是他連續第三年受邀參與該品牌早春發布活動。今晚，張凌赫更新IG，上傳一組幫GUCCI拍攝的宣傳照，只見他一身品牌行頭，演繹GUCCI Paparazzo手提肩背包，據了解，該包款在台灣部分專櫃定價為118,200元，不少粉絲跟進入手同款「張凌赫包包」。
張凌赫貼文才發布1小時，已經突破33萬人按讚，粉絲爭相告白：「帥到不行了！好靚仔」、「看向你的眼裡滿滿都是星星」、「張凌赫你是怎麼做到每張都是神圖的」、「您已抵達我心底深處」、「哥你知道自己很帥嗎」、「長這樣會有什麼煩惱嗎？」
被誇帥而不自知 張凌赫：不然呢
過去訪問中，張凌赫被問到是否覺得自己「帥而不自知」時，他直率地回說：「你知道自己帥啊？不然呢？」顯現出對自身外貌的認同，被粉絲笑稱是「帥而自知的男版千頌伊」，而面對造型過於精緻的質疑，張凌赫曾經幽默地透過影片用力抹嘴，證明沒有塗口紅，表示「這就是我原本的臉」，相當真性情。
张凌赫IG
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昨天晚間，張凌赫從上海飛抵北京，今天再從北京啟程前往紐約，預計在16日的GUCCI 2027早春度假系列大秀亮相，這是他連續第三年受邀參與該品牌早春發布活動。今晚，張凌赫更新IG，上傳一組幫GUCCI拍攝的宣傳照，只見他一身品牌行頭，演繹GUCCI Paparazzo手提肩背包，據了解，該包款在台灣部分專櫃定價為118,200元，不少粉絲跟進入手同款「張凌赫包包」。
張凌赫貼文才發布1小時，已經突破33萬人按讚，粉絲爭相告白：「帥到不行了！好靚仔」、「看向你的眼裡滿滿都是星星」、「張凌赫你是怎麼做到每張都是神圖的」、「您已抵達我心底深處」、「哥你知道自己很帥嗎」、「長這樣會有什麼煩惱嗎？」
過去訪問中，張凌赫被問到是否覺得自己「帥而不自知」時，他直率地回說：「你知道自己帥啊？不然呢？」顯現出對自身外貌的認同，被粉絲笑稱是「帥而自知的男版千頌伊」，而面對造型過於精緻的質疑，張凌赫曾經幽默地透過影片用力抹嘴，證明沒有塗口紅，表示「這就是我原本的臉」，相當真性情。
张凌赫IG